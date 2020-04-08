В Госдуме оценили перспективу приостановки финансирования ВОЗ со стороны США

В Комитете Госдумы по международным делам прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа, который не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее американский лидер обосновал свою угрозу тем, что ВОЗ финансируется в основном за счет США, а сосредоточена, по его словам, на Китае.

В условиях борьбы с коронавирусом странам необходимо консолидироваться, а не бороться друг с другом и с международными организациями с помощью "финансового кнута". Об этом заявил глава думского комитета Леонид Слуцкий, которого цитирует РИА Новости.

Такой шаг, по его словам, нисколько не приблизит мир к победе над коронавирусом.

- Трамп продолжает мыслить эгоистично, опускаясь до угроз даже в условиях глобальной эпидемической угрозы, - подчеркнул парламентарий. - Сейчас, когда число инфицированных приближается к полутора миллионам человек, бороться нужно с пандемией, а не мстить ВОЗ за критику или якобы "ориентацию" на Китай.

Вместо "диктата международным организациям с помощью финансового кнута" нужна консолидация, уверен он.

- Не такие слова сейчас ждут от мировых лидеров, - резюмировал Слуцкий. - В любом случае подобные заявления, а также усугубляющаяся санкционная политика, показывают, что США не намерены отказываться от амбиций мирового гегемона.