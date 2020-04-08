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08.04.2020 16:55
Рубрика: Легковые авто

В Госдуме разъяснили правила поездок на автомобилях в период пандемии

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме дали пояснения, в каких случаях и соблюдая какие правила можно передвигаться на личном транспорте в период пандемии коронавируса.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Пояснения дал координатор проекта "Единой России" "Безопасные дороги", депутат Госдумы Владимир Афонский, которого цитирует пресс-служба партии.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Он напомнил, что в стране приняты ограничения на передвижение граждан без острой необходимости. Это касается как пеших прогулок, так и использования личного автотранспорта.

"Бывают ситуации, когда отказаться от поездки не представляется возможным, - пояснил депутат. - Чаще всего это поездки по семейным делам - кто-то возвращается от родственников, кто-то забирает детей от бабушек и дедушек, в том числе, пересекая границы других регионов".

Он отметил, что вынужденные поездки не запрещены, однако нужно неукоснительно соблюдать правила личной безопасности.

"Например, если вам нужно съездить в магазин, то не надо брать с собой всех домочадцев, - конкретизировал Афонский. - Помните, главная цель самоизоляции и соблюдения мер предосторожности - избежать дополнительных рисков подхватить коронавирусную инфекцию".

При передвижении из одного региона в другой следует учитывать, что в них могут быть приняты разные ограничения. "Вся конкретика об ограничениях и особенностях передвижения в том или ином субъекте РФ приведена на сайтах региональных правительств", - отметил депутат.