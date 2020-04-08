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08.04.2020 20:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Мордовии ввели местные надбавки для медиков, борющихся с эпидемией

Текст: Валентина Зотикова

Региональные надбавки к зарплате для медиков, борющихся с эпидемией коронавируса, ввели в Мордовии. Их размер составит от 8000 до 20 000 рублей. Соответствующий указ подписал в среду глава РМ Владимир Волков.

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С первого марта текущего года поручено установить выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку сотрудникам учреждений здравоохранения, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 и лицам из группы риска. Для врачей и медработников с высшим образованием прибавка составит 20 000 рублей, для среднего медперсонала - 10 000 рублей. Административно-управленческие сотрудники будут получать на 9 000, а медработники младшего звена и прочий персонал - на 8 000 рублей больше.

Напомним, что сегодня на совещании с главами регионов президент России объявил о введении федеральных выплат медикам. Для тех, кто работает непосредственно с больными коронавирусной инфекцией, в течение трех месяцев прибавка к зарплате будет составлять от 25 000 до 80 000 рублей. На это выделено свыше десяти миллиардов рублей. При этом глава государства подчеркнул, что региональные доплаты прекращать нельзя.

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Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Распространение коронавируса COVID-19

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