В кабмине готовят второй пакет поддержки туристской отрасли

Минэкономразвития и Ростуризм совместно с правительством России разрабатывают новые меры поддержки туристской отрасли, которые войдут во второй пакет, заявила в ходе брифинга глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, основное внимание будет уделено внутреннему и въездному туризму. "Мы продолжим работу вместе с Минэкономразвития и правительством РФ в части формирования второго пакета мер поддержки для отрасли, с акцентом на внутреннем и въездном туризме, который для нас является безусловными приоритетами и фокусами для развития", - сказала Догузова.

В частности, совместно с Минэкономразвития обсуждается возможность предоставления субсидий на возмещение процентов по кредитам, выданным на строительство и реконструкцию отелей. По словам Зарины Догузовой, загрузка отелей сейчас снизилась на 95-100%.

Также Ростуризм готовит программу восстановления туристской отрасли после нормализации эпидемиологической ситуации. Обсуждаются меры стимулирования внутреннего и въездного туризма. Среди важнейших задач - дальнейшая либерализация визового режима, отметила глава Ростуризма.

В начале апреля правительство России утвердило перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших из-за коронавируса. В него в числе прочих отраслей вошли турбизнес, гостиницы и санаторно-курортный комплекс.