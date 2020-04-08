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08.04.2020 11:32
Рубрика: Экономика

В кабмине готовят второй пакет поддержки туристской отрасли

Текст: Евгений Гайва
Минэкономразвития и Ростуризм совместно с правительством России разрабатывают новые меры поддержки туристской отрасли, которые войдут во второй пакет, заявила в ходе брифинга глава Ростуризма Зарина Догузова.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

По ее словам, основное внимание будет уделено внутреннему и въездному туризму. "Мы продолжим работу вместе с Минэкономразвития и правительством РФ в части формирования второго пакета мер поддержки для отрасли, с акцентом на внутреннем и въездном туризме, который для нас является безусловными приоритетами и фокусами для развития", - сказала Догузова.

Фото: iStock
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В частности, совместно с Минэкономразвития обсуждается возможность предоставления субсидий на возмещение процентов по кредитам, выданным на строительство и реконструкцию отелей. По словам Зарины Догузовой, загрузка отелей сейчас снизилась на 95-100%.

Также Ростуризм готовит программу восстановления туристской отрасли после нормализации эпидемиологической ситуации. Обсуждаются меры стимулирования внутреннего и въездного туризма. Среди важнейших задач - дальнейшая либерализация визового режима, отметила глава Ростуризма.

В начале апреля правительство России утвердило перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших из-за коронавируса. В него в числе прочих отраслей вошли турбизнес, гостиницы и санаторно-курортный комплекс.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Распространение коронавируса COVID-19 Развитие туризма в России

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