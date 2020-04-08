В России 29% компаний отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска

По данным еженедельного мониторинга Центра стратегических разработок (ЦСР) о состоянии деловой среды, в России 29% компаний отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. В данном опросе приняли участие около тысячи компаний РФ.

Руководитель ЦСР Лора Накорякова отметила, что на такой шаг руководители пошли несмотря на призывы властей сохранять заработные платы и оставлять сотрудников с оплачиваемым отпуском, пишет РИА Новости. При этом почти каждая вторая компания планирует перевести сотрудников в неоплачиваемый отпуск в ближайший месяц.

Популярным методом оптимизации трудовых отношений в этот период стал перевод сотрудников на контрактную систему. Кроме того, некоторые компании были вынуждены урезать зарплаты.

Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что принуждение к отправке людей в отпуска в условиях распространения коронавируса - это незаконное действие, на которое должны реагировать государственные структуры. Медведев поручил в ближайшее время обобщить все поступающие в партию обращения по этой теме и продумать дополнительные меры поддержки рабочих мест, малого и среднего бизнеса.