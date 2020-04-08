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08.04.2020 20:09
Рубрика: Экономика

В России могут появиться специализированные винные ярмарки

Текст: Екатерина Петрова
В России могут разрешить организацию специализированных ярмарок и выставок винодельческой продукции, которая произведена на территории государств - членов Евразийского экономического союза. Соответствующий проект закона, разработанный Минпромторгом, рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Теперь документ отправится на рассмотрение в правительство РФ.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Под такую продукцию на специализированных ярмарках будет выделяться 100% мест для розничной продажи напитков. В Минпромторге отмечают: принятие законопроекта даст возможность более интенсивно продвигать винодельческую продукцию отечественного производства.

Проект с учетом замечаний уже получил поддержку всех профильных ведомств, включая Минсельхоз, Минфин, ФАС России. Поправки к законопроекту также направили Минздрав и Минюст. Свои заключения предоставили в Минэкономразвития, государственно-правовом управлении президента.

Проведение специализированных ярмарок винодельческой продукции создаст дополнительные стимулы для развития отрасли, уверен председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. "По оценкам экспертов, в южных регионах страны, Поволжье, Центральном Черноземье работают не менее 400 малых виноградарских фермерских хозяйств. Они желают пройти путь лицензирования и выйти на рынок. Появление значительного количества винодельческих хозяйств в регионах будет способствовать развитию сельских территорий, наполнению рынка качественной российской продукцией, - отметил Владимир Груздев.

Фото: iStock
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Сегодня нормы законодательства не позволяют проводить специализированные мероприятия, которые позволяют продвигать винодельческую продукцию. В конце прошлого года был принят закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". Он должен вступить в силу с 1 июля 2020 года. "В правовое поле введено понятие "вино России". Подразумеваются вина, полностью произведенные из винограда, выращенного на территории страны. При их производстве запрещается переработка или использование импортного винограда, вина и виноградного сусла, в том числе концентрированного", - пояснил Груздев.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

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