В США установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

За последние сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек. Это самый высокий показатель с момента начала эпидемии в стране, сообщают в американском Университете Джонса Хопкинса. Предыдущий рекорд смертности был установлен четвертого апреля, когда за сутки умерли 1344 человека.

В США от коронавиуса скончались уже более 12,7 тысячи граждан. Больше всего летальных исходов в Нью-Йорке - 4009. Сегодня именно он является центром эпидемии в Соединенных Штатах, пишет РИА Новости. Всего в стране на сегодняшний день коронавирусом заразились 398 тысяч человек, выздоровели и были выписаны из больниц 22 тысячи американцев.

Ранее вице-президент США Майк Пенс сообщил о первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в крупных городах страны. По его словам, цифры, поступающие из Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго говорят о некотором выравнивании и прогрессе. "Сейчас надо удвоить усилия, сделать все возможное, чтобы защитить общество от вируса", - подчеркнул Пенс.