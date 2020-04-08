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08.04.2020 18:31
Рубрика: В мире

В ВОЗ ответили на угрозу Трампа прекратить финансирование

Текст: Екатерина Забродина

Всемирная организация здравоохранения заочно ответила президенту США Дональду Трампу, пригрозившему отменить взносы в ее бюджет. Не углубляясь в полемику с хозяином Белого дома, в ВОЗ лаконично отметили, что сейчас, на пике пандемии коронавируса, "сокращать финансирование не время".

Главу европейского бюро Организации Ханса Клюге, отвечавшего на вопросы журналистов, цитирует ТАСС. В свою очередь, помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард заявил на брифинге, что претензии Трампа несостоятельны.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Ранее американский глава обвинил чиновников ВОЗ в том, что в начале эпидемии они не потребовали от стран закрыть границы с Китаем и осудили Вашингтон за этот шаг. По словам Эйлварда, в этом не было нужды, поскольку КНР с самого начала ввела строгие карантинные меры вокруг очага инфекции в городе Ухань.

Ранее Трамп у себя в Twitter пообещал, что изучит вопрос над прекращением финансирования ВОЗ, которая "реально все испортила".

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