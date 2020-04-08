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08.04.2020 09:30
Рубрика: Видео

Видео: хотели поднять упавший автокран, но не учли законы физики

Текст: Вадим Давыденко

Кому-то этот ролик напомнит о тщетности всей человеческой суеты (старались, напрягались, выбивались из сил, а в итоге оказались у разбитого корыта, то есть машины), ну а нам - о незыблемости законов физики, которая не прощает даже малейших погрешностей в расчетах.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Начало показанной на этом видео истории тривиально: водитель автокрана, стоявшего на небольшом склоне, неверно рассчитал нагрузку, и автомобиль встал на дыбы, опираясь на лежащую на земле стрелу. Героям этого видео, двум экскаваторщикам, предстояло исправить ошибку коллеги, потянуть кран за тросы и поставить его на колеса.

С самого начала было понятно, что вытянутая на полную длину стрела крана создает противовес, почти равный по нагрузке той силе, что прикладывали экскаваторы. Стоило бы ее, стрелу, предварительно сложить, чтобы уменьшить рычаг, но наши герои то ли не смогли влезть в кабину поднятой на дыбы машины, то ли самонадеянно решили, что и так справятся.

Но гравитацию не обманешь: когда угол наклона крана к земле составил критические 45 градусов, нагрузка на поворотную раму стала максимальной. Стрела с жутким хрустом вырвала крепления рамы и отлетела в сторону.

Автомобиль после этого стал вдвое легче и, как и планировалось, легко опустился на четыре конечности. Но довольны ли экскаваторщики ценой, которую за это пришлось заплатить - большой вопрос.

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