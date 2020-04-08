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08.04.2020 13:18
Рубрика: Видео

Видео: мотоциклист на перекрестке проскочил под фурой и выжил

Текст: Вадим Давыденко

Пользователи в комментариях под видео до хрипоты спорят: управляемый ли это был занос мотоцикла, осознанное ли решение байкера или же чистой воды везение, спасшее жизнь. Но и те, и другие сходятся в одном: такой трюк удается лишь один раз на миллион и второй раз его лучше не повторять.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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По ролику трудно понять, почему водитель фуры решился на левый поворот, видя, что навстречу летит мотоцикл. Возможно, светофор однозначно разрешал проезд грузовику, а встречному транспорту - запрещал. Так или иначе, но байкер не смог вовремя сбросить скорость, и успел лишь нажать на передний тормоз и "положить" своего железного коня набок.

Так, на боку, обдирая одежду и кожу об асфальт и мысленно редактируя завещание, он проехал добрый десяток метров и - о чудо! - прошел ровнехонько под фургоном. Да не просто между передней и задней осями, а еще и между задними колесами проскочил, что делает его трюк поистине неповторимым.

Кстати, обратите внимание: вслед за первой синей фурой в левый поворот на этом перекрестке начала заходить еще одна, красная, но чтобы усложнить свой номер и проскочить еще и под второй машиной у нашего героя не осталось уже ни моральных сил, ни технических средств. Железный конь нашего героя погиб под колесами грузовика, пытаясь спасти жизнь хозяину.

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#видео #авто