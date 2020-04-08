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08.04.2020 09:10
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen избавился от укороченного Polo

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen прекратила выпуск субкомпактных седанов Ameo, созданных на основе седана Polo, специально для рынка Индии.

Причина прозаична - низкий спрос. С начала производства - в мае 2016 года Volkswagen Ameo нашел чуть более 50 тысяч покупателей. Для автомобиля, относящегося ко второму самому востребованному рынком типу автомобилей - седанов короче 4 метров в длину, - это провал.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Например, лидера сегмента - седан Maruti Dzire - в 2019 году в Индии выбрали 200 тысяч покупателей.

Производили Volkswagen Ameo на индийском заводе компании в городе Пуна, совместно с соплатформенными лифтбеками Skoda Rapid и седанами Volkswagen Vento (привычный Polo-седан).

Взамен уходящей модели в ультрабюджетном сегменте в ближайшие годы Volkswagen ничего не предложит, сосредоточив усилия на подготовке производства моделей на современной платформе MQB - субкомпактного кроссовера Taigun и хэтчбека Polo седьмого поколения.

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