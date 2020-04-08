ВС РФ: Суды в большинстве государств вводят ограничения на время пандемии

Новости

Россияне набросились на Toyota RAV4 19:30
МИД Беларуси продолжает содействовать возвращению граждан на родину 19:29
Росгвардия предложила размещать больных коронавирусом в своих госпиталях 19:25
Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США 19:18
Росавиация просит право согласовывать вывозные рейсы бизнес-джетами 19:08
Экс-главе курганского МЧС предъявили новые обвинения 19:02
Турецких бездомных поселят в гостевых домах госучреждений из-за пандемии 18:42
Видео: пришелец из "Доктора Кто" принуждает англичан к самоизоляции 18:34
На Кубани организовали онлайн-проверку подлинности спецпропусков 18:33
В ВОЗ ответили на угрозу Трампа прекратить финансирование 18:31
Мэр Москвы призвал бизнес не сокращать работников в период борьбы с COVID-19 18:31
Ученые: Антипаразитарный препарат способность подавлять коронавирус 18:28
Песков назвал дату опубликования поручений Путина с новыми мерами поддержки 18:14
В Рязани убийце пяти человек предъявили обвинение 18:11
КамАЗ рассказал, когда выйдет премиальный тягач 18:11
Сбербанк возвращается к обычному режиму работы всех отделений 18:03
Минпромторг предложил перенести срок оплаты утильсбора 17:49
Пожарной лестнице исполнилось 254 года 17:47
Про экономику после COVID-19, хаос и новые вирусы расскажут из стен МГУ 17:39
В Кремле назвали возможный срок эффекта от самоизоляции 17:36
На АЭС в Беларуси приняты все меры по предупреждению коронавируса 17:21
ЕС выделит 15 млрд евро не входящим в союз странам для борьбы с COVID-19 17:19
Летний ЧМ по легкой атлетике пройдет в июле 2022 года 17:19
Расшифрованы письмена гватемальской "Стелы 87" времен майя 17:18
Ветеранам перевели деньги к 75-летию Победы 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 18:59
Рубрика: Власть

ВС РФ: Суды в большинстве государств вводят ограничения на время пандемии

Текст: Владислав Куликов
Особый режим работы российских судов, когда рассматриваются только неотложные дела, продлен до 30 апреля. Соответствующее постановление приняли совместно президиумы Верховного суда России и Совета судей России.

Судья Верховного суда России Наталья Павлова рассказала, что правоведами был проведен анализ, какие меры принимают судебные системы во всем мире. "Учитывая важность обеспечения своевременной защиты прав, с одной стороны, и обеспечение безопасности населения, с другой стороны, в настоящее время представлялось важным изучить функционирование правосудия в различных государствах, а также международных судебных органов в условиях пандемии COVID-19", - сказала она.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
Минюст предлагает не прекращать работу судебных экспертов

Как выяснилось, судебная власть в большинстве государств мира, равно как и международные суды, не заявляют о полном приостановлении своей деятельности, это значит, что обеспечивается возможность рассмотрения неотложных дел, неотложных ходатайств. "Вместе с тем, приостанавливается проведение публичных слушаний, которые переносятся на более поздний срок, либо проведение слушаний осуществляется в режиме видеоконференцсвязи, - говорит Наталья Павлова. - Однако второе более характерно для раннего этапа пандемии, на настоящем этапе все же характерна тенденция по проведению заседаний исключительно по неотложным делам".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Для россиян создали систему дежурных нотариальных контор

При этом в других странах стараются направить максимальное количество судей и сотрудников на удаленную модель работы. Непосредственно в офисе остаются только занятые в системе обеспечения функционирования судебного органа.

Везде сегодня идет поиск и применение моделей принятия судебных актов в удаленном режиме, например, на основе письменного производства, в тех случаях, когда это возможно. "Меры, которая принимает судебная власть в Российской Федерации, в русле этих тенденций", - подчеркнула Наталья Павлова.

Власть Работа власти Судебная система Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Безработным родителям будут выплачивать по 3 тысячи в месяц на ребенка
ВТО обязала Украину выполнить требование РФ по спору до 15 сентября
Минпромторг предложил перенести срок оплаты утильсбора
В Госдуме разъяснили правила поездок на автомобилях в период пандемии
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса