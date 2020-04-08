ВС РФ: Суды в большинстве государств вводят ограничения на время пандемии

Судья Верховного суда России Наталья Павлова рассказала, что правоведами был проведен анализ, какие меры принимают судебные системы во всем мире. "Учитывая важность обеспечения своевременной защиты прав, с одной стороны, и обеспечение безопасности населения, с другой стороны, в настоящее время представлялось важным изучить функционирование правосудия в различных государствах, а также международных судебных органов в условиях пандемии COVID-19", - сказала она.

Как выяснилось, судебная власть в большинстве государств мира, равно как и международные суды, не заявляют о полном приостановлении своей деятельности, это значит, что обеспечивается возможность рассмотрения неотложных дел, неотложных ходатайств. "Вместе с тем, приостанавливается проведение публичных слушаний, которые переносятся на более поздний срок, либо проведение слушаний осуществляется в режиме видеоконференцсвязи, - говорит Наталья Павлова. - Однако второе более характерно для раннего этапа пандемии, на настоящем этапе все же характерна тенденция по проведению заседаний исключительно по неотложным делам".

При этом в других странах стараются направить максимальное количество судей и сотрудников на удаленную модель работы. Непосредственно в офисе остаются только занятые в системе обеспечения функционирования судебного органа.

Везде сегодня идет поиск и применение моделей принятия судебных актов в удаленном режиме, например, на основе письменного производства, в тех случаях, когда это возможно. "Меры, которая принимает судебная власть в Российской Федерации, в русле этих тенденций", - подчеркнула Наталья Павлова.