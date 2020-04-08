За это преступление теперь грозит штраф от двух до пяти миллионов рублей либо до 480 часов обязательных работ, или лишение свободы на срок до пяти лет.
Если вандализм проявлен к мемориальным объектам, посвященным борьбе с фашизмом, или Дням воинской славы периода Великой Отечественной, то за такое преступление предусмотрена повышенная ответственность. То же касается осквернения памятников фронтовикам, в том числе известным военачальникам.
Вандализм в отношении таких объектов больше не рассматривается как повреждение или уничтожение памятников истории и культуры. Наказывать теперь будут за такое преступлениям, совершенное не только в России, но и за ее пределами.
На эту статью тянет глава района Прага-6 Ондржей Коларж. По его распоряжению на прошлой неделе снесли памятник освободителю чешской столицы маршалу Ивану Коневу. Эту акцию Коларж сопроводил циничным комментарием в соцсетях. Чиновник так подписал фото с демонтированным памятником Коневу: "У него не было маски. Правила применяются ко всем одинаково".