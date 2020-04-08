Новости

Россияне набросились на Toyota RAV4 19:30
МИД Беларуси продолжает содействовать возвращению граждан на родину 19:29
Росгвардия предложила размещать больных коронавирусом в своих госпиталях 19:25
Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США 19:18
Росавиация просит право согласовывать вывозные рейсы бизнес-джетами 19:08
Экс-главе курганского МЧС предъявили новые обвинения 19:02
Турецких бездомных поселят в гостевых домах госучреждений из-за пандемии 18:42
Видео: пришелец из "Доктора Кто" принуждает англичан к самоизоляции 18:34
На Кубани организовали онлайн-проверку подлинности спецпропусков 18:33
В ВОЗ ответили на угрозу Трампа прекратить финансирование 18:31
Мэр Москвы призвал бизнес не сокращать работников в период борьбы с COVID-19 18:31
Ученые: Антипаразитарный препарат способность подавлять коронавирус 18:28
Песков назвал дату опубликования поручений Путина с новыми мерами поддержки 18:14
В Рязани убийце пяти человек предъявили обвинение 18:11
КамАЗ рассказал, когда выйдет премиальный тягач 18:11
Сбербанк возвращается к обычному режиму работы всех отделений 18:03
Минпромторг предложил перенести срок оплаты утильсбора 17:49
Пожарной лестнице исполнилось 254 года 17:47
Про экономику после COVID-19, хаос и новые вирусы расскажут из стен МГУ 17:39
В Кремле назвали возможный срок эффекта от самоизоляции 17:36
На АЭС в Беларуси приняты все меры по предупреждению коронавируса 17:21
ЕС выделит 15 млрд евро не входящим в союз странам для борьбы с COVID-19 17:19
Летний ЧМ по легкой атлетике пройдет в июле 2022 года 17:19
Расшифрованы письмена гватемальской "Стелы 87" времен майя 17:18
Ветеранам перевели деньги к 75-летию Победы 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 19:15
Рубрика: Власть

Защита истории

За осквернение мемориалов могут дать срок
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)
"РГ" публикует закон, который дополнил Уголовный кодекс РФ новой статьей. Она называется "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России".
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

За это преступление теперь грозит штраф от двух до пяти миллионов рублей либо до 480 часов обязательных работ, или лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: Instagram врио губернатора Михаила Развожаева.
Севастопольца задержали за осквернение могилы Неизвестного солдата

Если вандализм проявлен к мемориальным объектам, посвященным борьбе с фашизмом, или Дням воинской славы периода Великой Отечественной, то за такое преступление предусмотрена повышенная ответственность. То же касается осквернения памятников фронтовикам, в том числе известным военачальникам.

Вандализм в отношении таких объектов больше не рассматривается как повреждение или уничтожение памятников истории и культуры. Наказывать теперь будут за такое преступлениям, совершенное не только в России, но и за ее пределами.

На эту статью тянет глава района Прага-6 Ондржей Коларж. По его распоряжению на прошлой неделе снесли памятник освободителю чешской столицы маршалу Ивану Коневу. Эту акцию Коларж сопроводил циничным комментарием в соцсетях. Чиновник так подписал фото с демонтированным памятником Коневу: "У него не было маски. Правила применяются ко всем одинаково".

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Право Уголовное право Комментарии к документам

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Безработным родителям будут выплачивать по 3 тысячи в месяц на ребенка
ВТО обязала Украину выполнить требование РФ по спору до 15 сентября
Минпромторг предложил перенести срок оплаты утильсбора
В Госдуме разъяснили правила поездок на автомобилях в период пандемии
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса