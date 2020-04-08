"РГ" публикует закон, который дополнил Уголовный кодекс РФ новой статьей. Она называется "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России".

За это преступление теперь грозит штраф от двух до пяти миллионов рублей либо до 480 часов обязательных работ, или лишение свободы на срок до пяти лет.

Если вандализм проявлен к мемориальным объектам, посвященным борьбе с фашизмом, или Дням воинской славы периода Великой Отечественной, то за такое преступление предусмотрена повышенная ответственность. То же касается осквернения памятников фронтовикам, в том числе известным военачальникам.

Вандализм в отношении таких объектов больше не рассматривается как повреждение или уничтожение памятников истории и культуры. Наказывать теперь будут за такое преступлениям, совершенное не только в России, но и за ее пределами.

На эту статью тянет глава района Прага-6 Ондржей Коларж. По его распоряжению на прошлой неделе снесли памятник освободителю чешской столицы маршалу Ивану Коневу. Эту акцию Коларж сопроводил циничным комментарием в соцсетях. Чиновник так подписал фото с демонтированным памятником Коневу: "У него не было маски. Правила применяются ко всем одинаково".