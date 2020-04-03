В столице Чехии демонтирован памятник маршалу Коневу

В пятницу 3 апреля власти 6-го района Праги провели акцию, которая, безусловно, войдет в новейшую историю Чехии. Воспользовавшись режимом чрезвычайного положения и, в частности, запретом для граждан без особой нужды покидать свои жилища, они демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу.

Символично, что это случилось в тот день, когда 75 лет назад Красная Армия освободила Братиславу - столицу Словакии, которая тогда являлась частью единого государства - Чехословакии. Таким образом, чиновники элитного пражского района отметили эту дату, а вернее - осквернили память тех, кто отдал свои жизни за спасение их страны.

Напомним, что именно войска Первого Украинского фронта под командованием И.С. Конева 9 мая 1945 года вошли в Прагу, а до этого с тяжелыми боями и большими потерями освободили значительную территорию Чехословакии. Отдавая должное полководцу и его воинам, пражане в 1980 году установили памятник маршалу на площади Интербригад. Однако, когда в этом столичном районе к власти пришли явно русофобские политики, монументу была объявлена самая настоящая война: ночами его неоднократно обливали краской, а на постаменте появлялись оскорбительные надписи.

Три года назад после очередного осквернения памятника члены муниципалитета Праги-6 с подачи старосты Коларжа приняли решение разместить на постаменте специальную табличку с текстом на трех языках, который бы пояснял, что советский маршал не только освобождал Прагу, но и подавлял венгерское восстание в 1956 году, участвовал в сооружении Берлинской стены в 1961-м, а в 1968-м "лично поддержал проведение разведки перед вторжением войск Варшавского договора".

Это вызвало волну протестов у тех горожан, которые не разделяют антироссийские взгляды. Здравомыслящие чехи задавались справедливым вопросом: если памятник на площади Интербригад символизирует конкретную роль полководца в уничтожении гитлеровской заразы и спасения Праги от почти неминуемой гибели, то причем здесь венгерские события, сооружение Берлинской стены или вторжение-68? Тем более, что по мнению самых авторитетных историков, Конев не имел никакого отношения ни к Берлинской стене, ни к вторжению-68.

Как бы там ни было, а нелепая табличка появилась, что, однако, не защитило бронзового маршала от продолжения ночных нападений вандалов.

При этом руководство Праги-6 не делало ровным счетом ничего, чтобы изловить и наказать хулиганов. Зато последовали новые предложения, суть которых сводилась к тому, что существующий памятник следует демонтировать, а на его месте соорудить некий новый символ освобождения Праги.

По заявлению пресс-секретаря Праги-6 Ондржея Шрамека, бронзовая скульптура будет передана на хранение в депозитарий одной из частных фирм, а затем станет частью экспозиции существующего только в проекте "Музея памяти двадцатого века". Когда появится этот музей, никто сказать не может.

Постамент, на котором возвышалась скульптура маршала, будет разрушен.

Многие в Чехии считают, что все случившееся в пятницу напоминает трусливый террористический акт, а война с памятниками победителям фашизма выглядит особенно кощунственной в эти дни, когда мир готовится отметить 75-ю годовщину Великой Победы.

Осудил демонтаж мемориала и президент Милош Земан, по мнению которого местные власти злоупотребили режимом чрезвычайного положения. "Это морально недопустимо", - передал слова президента его пресс-секретарь Иржи Овчачек.