Постановление губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии с подпунктами "м", "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Положением о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 20 января 2009 года № 7, в целях реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), учитывая Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № ММ-П36-1945, № ММ-П12-1950, от 26 марта 2020 года № ММ-П12-2363кв, решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края (протокол от 18 марта 2020 года № 13), постановляю:

1. Определить, что в границах территории Забайкальского края с 00 часов 00 минут 19 марта 2020 года действует режим повышенной готовности.

2. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края.

3. Утвердить прилагаемый комплекс ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

4. Министерству здравоохранения Забайкальского края:

1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019";

2) организовать работу медицинских организаций государственной системы здравоохранения Забайкальского края (далее - медицинские организации);

3) организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в полную готовность медицинских организаций, в том числе обеспечить маршрутизацию больных, оснащение медицинских организаций необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом;

4) организовать работу по предоставлению работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения, привлеченным к реализации мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края, необходимых противовирусных лекарственных препаратов;

5) принять меры по:

а) обеспечению готовности медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными симптомами, к отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

6) активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

в) оформлению листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, обратившихся в медицинскую организацию по месту прикрепления без ее посещения для получения медицинской помощи.

5. Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края организовать курсы личной гигиены, антивирусной профилактики для граждан пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании на дому, а также всех получателей социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания Забайкальского края.

6. Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края обеспечить проведение, а Управлению Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю рекомендовать организовать работу по осуществлению:

1) мониторинга цен на лекарственные препараты и медицинские изделия в Забайкальском крае;

2) контроля за применением цен на лекарственные препараты в Забайкальском крае.

7. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края:

1) обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Забайкальском крае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении;

2) обеспечить организацию проведения проверок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

3) утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

4) определить численность сотрудников в количестве, необходимом для исполнения полномочий и функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Забайкальского края непосредственно на рабочих местах, учитывая положения настоящего постановления;

5) обеспечить функционирование подведомственных организаций с учетом подпункта 4 настоящего пункта, за исключением организаций, обеспечивающих работу исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и обслуживание административных зданий, занимаемых соответствующими органами государственной власти и государственными органами Забайкальского края.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить действия, предусмотренные пунктом 7 настоящего постановления.

9. Рекомендовать органам государственной власти, государственным органам, органам местного самоуправления:

1) максимально сократить проведение на территории Забайкальского края деловых мероприятий и по возможности проводить их в видеоформате, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, за исключением мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления;

2) на период действия режима повышенной готовности приостановить личный прием граждан, разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах с указанием рекомендаций об обращении граждан в письменной форме или форме электронного документа;

3) утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с учетом приложения № 3 к настоящему постановлению;

4) организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции при осуществлении деятельности в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий, а также в местах, связанных с перевозкой авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом).

10. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю:

1) принимать меры по введению ограничительных мероприятий при необходимости;

2) образовать рабочие группы для осуществления мониторинга соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями ограничений, установленных для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края.

11. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю:

1) обеспечить координацию действий органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления и организаций;

2) в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по ее ликвидации необходимые силы и средства системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края;

3) обеспечить круглосуточную работу "горячей линии" по номеру телефона 8 (3022) 35-61-61.

12. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю, Управлению МВД России по Забайкальскому краю, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю:

1) обеспечить измерение температуры тела гражданам, въезжающим на территорию Забайкальского края с территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации, составление и дальнейшую передачу списков таких граждан органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края для осуществления контроля и наблюдения;

2) организовать контроль выполнения мероприятий, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, на постах дорожно-патрульной службы Управления ГИБДД Управления МВД России по Забайкальскому краю при въезде на территорию Забайкальского края.

13. Руководителям администраций муниципальных образований Забайкальского края на основании списков, указанных в подпункте 1 пункта 12 настоящего постановления, взять на контроль самоизоляцию граждан, въезжающих на территорию Забайкальского края с территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации.

14. Определить, что:

1) общее руководство осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, а также ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) осуществляет исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулев;

2) руководители исполнительных органов государственной власти Забайкальского края в пределах установленной компетенции являются должностными лицами, ответственными за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, а также ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

15. Признать утратившими силу постановления Губернатора Забайкальского края согласно перечню, определенному в приложении № 2 к настоящему постановлению.

А.М.Осипов





Утвержден постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30

Комплекс ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

1. Обязать соблюдать в период установленных нерабочих дней режим полной самоизоляции граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - комплекс ограничительных и иных мероприятий).

Режим полной самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных граждан либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим полной самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования указанных органов и организаций.

2. Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

3. Запретить гражданам в период установленных нерабочих дней покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена (не ограничена) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новый коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Забайкальского края (далее - Указ и нормативные правовые акты);

3) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Забайкальского края, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (не ограничена) в соответствии с Указом и нормативными правовыми актами, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

4) следования к месту (от места) совершения процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством, законодательством об административных правонарушениях;

5) следования от места проживания (пребывания) к ближайшему месту приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом и нормативными правовыми актами, и обратно;

6) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 300 метров от места жительства (пребывания);

7) выноса отходов до ближайшего места их накопления от места жительства (пребывания) и следования обратно;

8) посещения деловых мероприятий с числом участников менее 50 человек.

4. Запретить на территории Забайкальского края на период действия режима повышенной готовности до особого распоряжения проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, а также деловых мероприятий с числом участников более 50 человек.

5. Ограничить до особого распоряжения деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей по розничной продаже алкогольной продукции с 18 часов 00 минут до 09 часов 00 минут.

6. Торговым объектам, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, в торговых залах, вмещающих одновременно более 50 человек, и на прилегающей территории обеспечить дистанцию между гражданами, включая работников торговых объектов, не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска.

7. Временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на территории курортов регионального значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях: обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления; организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

8. Приостановить с 5 апреля 2020 года до особого распоряжения деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Ограничение, установленное абзацем первым настоящего пункта, не распространяется на случаи организации работодателями питания для своих работников.

9. Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, за исключением образовательных программ дошкольного образования, реализовывать до особого распоряжения образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям реализовывать до особого распоряжения образовательные программы дошкольного образования, осуществлять присмотр и уход за детьми путем функционирования дежурных групп кратковременного пребывания и (или) групп свободного посещения для детей работников организаций, указанных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи независимо от организационно-правовой формы и формы собственности осуществлять деятельность, обеспечив до особого распоряжения прием документов, оказание консультативной помощи в дистанционном режиме, минимизировав проведение обследований, за исключением обследований, проводимых с целью оказания содействия федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы в разработке индивидуальной программы реабилитации инвалидов и обследований.

Руководителям администраций муниципальных образований Забайкальского края самостоятельно принимать решения об осуществлении образовательной деятельности в обычном режиме образовательными организациями, находящимися на территории удаленных населенных пунктов, входящих в состав соответствующего муниципального образования, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и имеется минимальная угроза заражения граждан новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), при условии подтверждения выполнения образовательной организацией всех необходимых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) санитарно-эпидемиологических и иных мероприятий.

10. Гражданам, проживающим на территории Забайкальского края и (или) прибывшим на территорию Забайкальского края с территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации:

1) в случае прибытия с территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации:

а) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию либо прибытия из другого субъекта Российской Федерации (не посещать место работы, учебы), с целью минимизации посещения общественных мест создать запасы продуктов питания на период самоизоляции;

б) после возвращения в Российскую Федерацию либо прибытия из другого субъекта Российской Федерации незамедлительно сообщать о месте, датах пребывания в указанных странах (территориях), а также на территориях других субъектов Российской Федерации, адрес места проживания, свои контактные данные по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112";

2) при появлении первых признаков респираторной инфекции -оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно в телефонном режиме, то есть без посещения медицинских организаций, обращаться в медицинскую организацию по месту прикрепления для получения медицинской помощи и оформления листков нетрудоспособности. При этом в случае посещения стран (территорий), где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязательно информировать медицинские организации о своем пребывании в таких странах (на территориях);

3) неукоснительно соблюдать требования, указанные в выданном им постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).

11. Гражданам, совместно проживающим с гражданами, указанными в пункте 10 настоящего комплекса ограничительных и иных мероприятий, в период их изоляции обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте "а" подпункта 1 пункта 10 настоящего комплекса ограничительных и иных мероприятий, либо на срок, указанный в выданном гражданину постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя.

12. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Забайкальского края:

1) оказывать работникам, прибывшим с территории иностранных государств и субъектов Российской Федерации, а также работникам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту пребывания);

2) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

3) при наличии возможности переводить работников на дистанционную работу;

4) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

13. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах, связанных с перевозкой авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом), организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.

14. Организациям:

1) максимально сократить проведение на территории Забайкальского края деловых мероприятий и по возможности проводить их в видеоформате, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, за исключением мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации;

2) на период действия режима повышенной готовности не осуществлять личный прием граждан, разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах с указанием рекомендаций об обращении граждан в письменной форме или форме электронного документа;

3) утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с учетом приложения к настоящему постановлению;

4) направить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю уведомления о выполнении комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Направление указанного уведомления не исключает осуществление в установленном порядке федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

15. Установить следующий особый порядок передвижения на территории Забайкальского края транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки:

1) передвижение на территории Забайкальского края транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляется при условии соблюдения указанными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с установленными временными расписаниями:

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок - Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок - соответствующими уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края;

2) в случае сокращения пассажиропотока более чем на 80 % перевозчики, осуществляющие перевозки по межмуниципальным маршрутам, обязаны не менее чем за одни сутки уведомить Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и ООО "Читинский автовокзал" об отмене соответствующих рейсов;

3) в случае сокращения пассажиропотока более чем на 80 % перевозчики, осуществляющие перевозки по муниципальным маршрутам, обязаны не менее чем за одни сутки уведомить орган местного самоуправления об отмене соответствующих рейсов;

4) перевозчикам, осуществляющим перевозки по межмуниципальным и муниципальным маршрутам, обеспечить перевозку пассажиров с загрузкой транспортного средства не более 50 %. Билеты могут быть перерегистрированы на любую другой рейс с соблюдением условий по загрузке транспортного средства не более 50 %.





Приложение к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемый в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее - МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезни системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы* - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа**:

1) злокачественные новообразования любой локализации*, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

* При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

** Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).".







