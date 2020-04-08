Завершен эскизный проект российско-белорусского спутника

Несмотря на тревожные земные заботы, которые породила пандемия коронавируса в мире, у белорусских покорителей космических орбит продолжаются и свои планетарные будни. Они надеются, в частности, до июня защитить эскизный проект уже второго российско-белорусского спутника. Правда, сроки его запуска пока не определены, пояснил 8 апреля главный конструктор белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой.

Возможной точкой отсчета для будущего старта, полагает ученый, станет предстоящая защита "эскизного проекта по второму космическому аппарату". Вот тогда, пояснил он, и будут определены сроки запуска.

А руководитель аппарата академии наук РБ Петр Витязь дал понять, что к созданию нового околоземного объекта с более высоким разрешением позволил перейти успешный опыт сотрудничества с коллегами из Союзного государства. "Второй спутник будет гарантировать нам конкурентное присутствие на мировом рынке космических технологий дистанционного зондирования Земли", - убежден он.

Стоит напомнить, что действующий белорусский спутник, о котором не раз рассказывал "СОЮЗ", находится на орбите уже почти восемь лет. Резервные системы исправны, запас топлива достаточный. "Надеемся, что аппарат будет летать еще долго", - заверил Сергей Золотой.