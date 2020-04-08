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08.04.2020 21:58
Рубрика: Digital

Пикселей много не бывает

Ждать ли революции в мире мобильной фотографии
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Столичный выпуск № 77(8131)
Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал информацию о том, что тестирует загадочный 192-мегапиксельный смартфон и его должны представить в следующем месяце. Какой производитель выпустит этот модуль, пока неизвестно. "РГ" разобралась, стоит ли ждать революции в мобильной фотографии.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, рост числа мегапикселей - это не качественная характеристика, а, скорее, количественная. Сейчас есть модуль на 108 мегапикселей, но он не используется напрямую: да, можно получать снимки в таком разрешении, но скорее это сделано для того, чтобы улучшить светочувствительность ночью. Это происходит за счет объединения точек: в 108 мегапикселях 9 точек объединяются в одну и формируют картинку. "Чисто теоретически она становится лучше, однако понятно, что картинка зависит не столько от модуля, сколько от алгоритмов и обработки. Принципиально сказать, что "решает" именно количество мегапикселей, нельзя, это совокупность характеристик". Он считает, что революции в мире мобильной фотографии ждать не стоит. "Тем не менее, за пять лет технологии ушли сильно вперед и качество фотографий поменялось в лучшую сторону", - добавляет он.

Фото: Xiaomi
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Сегодня в мобильной фотографии алгоритмы играют большую роль. Нынешняя гонка мегапикселей далеко не первая в истории - у Nokia были аппараты с сенсором в 41 мегапиксель. После все производители сосредоточились на постобработке. Так появилась вычислительная фотография. "А сегодня опять начинается соревнование мегапикселей - 50, 100, 200. Тем не менее результатом все равно будет синтетическая фотография, нарисованная алгоритмами нейросети", - говорит Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.net.

Digital Гаджеты

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