Альтруист передал больнице раритетный ГАЗ-12Б

Сысертская центральная районная больница в Свердловской области получила в своё распоряжение уникальный автомобиль, который был передан ей во временное пользование местным жителем, пожелавшим остаться анонимным.

В официальной группе больницы уточняется, что санитарный ГАЗ-12Б в отличном техническом и косметическом состояниях будет нести службу в отделении общей врачебной практики в селе Патруши. На автомобиле уже совершил объезд врач Владимир Тельнов: он навещал пациентов, вернувшихся из-за рубежа, находящихся на самоизоляции.

Медицинский ГА-12Б оснащён рядной "шестёркой" 3.5 литра мощностью 90 л.с. и механической 3-ступенчатой трансмиссией с гидромуфтой. Переключение передач осуществлялось при помощи подрулевого рычага.

Отличительной особенностью медицинского ГАЗа, кроме цветографической окраски, являются внешние петли багажника, позволявшие открывать крышку на большой угол - это необходимо для комфортного закатывания носилок в салон автомобиля. ГАЗ-12Б выпускался с 1951 по 1960 годы.

Напомним, ранее "РГ" рассказывала, почему машины милиции окрашивали в жёлтый цвет.