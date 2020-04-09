Постановление губернатора Астраханской области от 9 апреля 2020 года № 54 "По перечне исполнительных органов государственной власти Астраханской области и их должностных лицах, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

В связи с угрозой распространения на территории Астраханской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень исполнительных органов государственной власти Астраханской области и их должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - перечень).

2. Установить, что должностные лица, указанные в перечне, вправе составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение пунктов 2, 5, 6, 7, 15 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в установленной сфере деятельности соответствующего исполнительного органа государственной власти Астраханской области.

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области, Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Астраханской области, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области оказывать содействие должностным лицам исполнительных органов государственной власти Астраханской области, указанным в перечне, при осуществлении мер по обеспечению и соблюдению режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Астраханской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе при составлении протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31.12.2020 включительно.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин





Утвержден постановлением Губернатора Астраханской области от 09.04.2020 № 54

Перечень исполнительных органов государственной власти Астраханской области и их должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. Министерство здравоохранения Астраханской области:

министр здравоохранения Астраханской области, первый заместитель министра, заместитель министра, начальник управления, начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист.

2. Министерство культуры и туризма Астраханской области:

министр культуры и туризма Астраханской области, первый заместитель министра, заместитель министра, начальник управления, начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист.

3. Министерство образования и науки Астраханской области:

министр образования и науки Астраханской области, первый заместитель министра, заместитель министра, начальник управления, заместитель начальника управления - начальник отдела, начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист.

4. Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области;

министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области, первый заместитель министра, заместитель министра, начальник департамента, заместитель начальника департамента - начальник отдела, начальник управления, заместитель начальника управления - начальник отдела, начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист, главный специалист - юрист.

5. Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области:

министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, первый заместитель министра, заместитель министра, начальник управления, заместитель начальника управления - начальник отдела, начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист.

6. Министерство социального развития и труда Астраханской области:

министр социального развития и труда Астраханской области, заместитель министра, начальник управления, заместитель начальника управления, заместитель начальника управления - начальник отдела, начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист.

7. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, первый заместитель министра, заместитель министра, начальник департамента, заместитель начальника департамента, заместитель начальника департамента - начальник отдела, начальник управления, начальник управления - главный градостроитель, заместитель начальника управления, заместитель начальника управления - начальник отдела, начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист.

8. Министерство экономического развития Астраханской области:

заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр экономического развития Астраханской области, первый заместитель министра, заместитель министра, начальник департамента, заместитель начальника департамента, начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист.

9. Министерство физической культуры и спорта Астраханской области: министр физической культуры и спорта Астраханской области, заместитель министра, начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист.

10. Агентство по делам молодежи Астраханской области:

руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области, первый заместитель руководителя агентства, заместитель руководителя агентства, начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист.

11. Служба ветеринарии Астраханской области:

руководитель службы ветеринарии Астраханской области, первый заместитель руководителя службы, заместитель руководителя службы -начальник отдела, начальник инспекции, начальник отдела.

12. Служба государственного технического надзора Астраханской области:

руководитель службы государственного технического надзора Астраханской области, заместитель руководителя службы - начальник инспекции, заместитель руководителя службы - начальник отдела, начальник отдела, заместитель начальника отдела, начальник инспекции, заместитель начальника инспекции, главный государственный инспектор, заведующий сектором.

13. Служба жилищного надзора Астраханской области:

руководитель службы жилищного надзора Астраханской области -главный государственный жилищный инспектор Астраханской области, заместитель руководителя службы - заместитель главного государственного жилищного инспектора Астраханской области, начальник отдела - старший государственный жилищный инспектор, заместитель начальника отдела -старший государственный жилищный инспектор, начальник отдела, заместитель начальника отдела, старший государственный жилищный инспектор, заведующий сектором - старший государственный жилищный инспектор, заведующий сектором, главный специалист.

14. Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области:

руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области - главный государственный инспектор Астраханской области в области охраны окружающей среды, заместитель руководителя службы, государственный инспектор Астраханской области, начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист.

15. Служба строительного надзора Астраханской области:

руководитель службы строительного надзора Астраханской области, заместитель руководителя службы - начальник инспекции, начальник инспекции, заместитель начальника инспекции, начальник отдела, главный специалист.

16. Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области:

руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, заместитель руководителя службы -начальник отдела, начальник отдела, заведующий сектором, главный специалист, ведущий специалист.











