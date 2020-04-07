Постановление правительства Астраханской области от 4 апреля 2020 года № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", распоряжением Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области", распоряжением Правительства Астраханской области от 30.03.2020 № 103-Пр "О введении на территории Астраханской области ограничительных мероприятий (карантина)" Правительство Астраханской области постановляет:

1. Определить, что реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, осуществляется в границах территории Астраханской области.

2. Утвердить прилагаемые:

- Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области;

- перечень непродовольственных товаров первой необходимости;

- перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Астраханской области (далее - исполнительные органы):

3.1. Издать правовой акт, определяющий на период с 04.04.2020 по 30.04.2020:

- перечень государственных гражданских служащих Астраханской области и работников исполнительных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Астраханской области (далее - сотрудники исполнительных органов), обеспечивающих функционирование соответствующих исполнительных органов;

- перечень сотрудников исполнительных органов, для которых устанавливаются нерабочие дни с сохранением денежного содержания (заработной платы).

3.2. Производить выплату денежного содержания (заработной платы) в обычном размере в период с 04.04.2020 по 30.04.2020, который не относится к выходным или нерабочим праздничным дням.

3.3. Представить в администрацию Губернатора Астраханской области сведения о численности сотрудников исполнительных органов, осуществляющих профессиональную служебную деятельность в период с 04.04.2020 по 30.04.2020.

4. Руководителям государственных учреждений и предприятий Астраханской области (далее - организации Астраханской области):

4.1. Определить на период с 04.04.2020 по 30.04.2020:

- перечень сотрудников организаций Астраханской области, обеспечивающих функционирование соответствующих организаций;

- перечень сотрудников организаций Астраханской области, для которых устанавливаются нерабочие дни с сохранением денежного содержания (заработной платы).

4.2. Производить выплату денежного содержания (заработной платы) в обычном размере в период с 04.04.2020 по 30.04.2020, который не относится к выходным или нерабочим праздничным дням.

5. Рекомендовать государственным органам Астраханской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области при реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" руководствоваться настоящим постановлением.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин





Утверждены постановлением Правительства Астраханской области oт 04.04.2020 № 148-П

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области

1. Настоящие Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области (далее - Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", распоряжением Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области" и распоряжением Правительства Астраханской области от 30.03.2020 № 103-Пр "О введении на территории Астраханской области ограничительных мероприятий (карантина)".

2. Граждане, проживающие и (или) прибывающие на территорию Астраханской области, посещавшие страны, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обязаны:

- сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания в указанных странах, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, по телефонам горячей линии Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области: 8 (8512) 33-18-18, 8(8512) 33-07-81, 8 (8512) 33-64-66, и министерства здравоохранения Астраханской области: 8 (8512) 52-30-30, 8 (8512) 52-40-40 и 8-800-222-98-70;

- незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций при появлении первых респираторных симптомов;

- соблюдать постановления (предписания) главного государственного санитарного врача по Астраханской области и его заместителей о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания);

- выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Астраханской области.

Лица, совместно проживающие в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Астраханской области и его заместителей об изоляции, обеспечивают самоизоляцию на дому на срок, указанный в абзаце пятом настоящего пункта.

3. Граждане обязаны:

3.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

3.2. Не покидать места проживания (пребывания), не осуществлять передвижение по территории Астраханской области, в том числе с использованием транспортных средств, за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая допустима в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) в соответствии с распоряжением Губернатора Астраханской области от 30.03.2020 № 190-р "О специальных пропусках, выдаваемых в период действия режима повышенной готовности и реализации ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области" (далее -распоряжение Губернатора) в случае наличия:

удостоверяющих документов, выданных представителем нанимателя, -у лиц, указанных в пункте 1 перечня лиц, осуществляющих передвижение по территории Астраханской области в период действия режима повышенной готовности и реализации ограничительных мероприятий (карантина), утвержденного распоряжением Губернатора;

специальных пропусков, выдаваемых в период действия режима повышенной готовности и реализации ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области, - у лиц, указанных в пункте 2 перечня лиц, осуществляющих передвижение по территории Астраханской области в период действия режима повышенной готовности и реализации ограничительных мероприятий (карантина), утвержденного распоряжением Губернатора;

- осуществления деятельности, которая связана с передвижением по территории Астраханской области и допустима в соответствии с перечнем организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденным настоящим постановлением, при наличии у работников этих организаций специальных пропусков, выдаваемых в период действия режима повышенной готовности и реализации ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области;

- осуществления деятельности волонтерского движения, указанного в пункте 17 настоящих Правил;

- осуществления прогона, выпаса сельскохозяйственных животных (чабаны, пастухи);

- осуществления длительных разовых/периодических поездок по территории Астраханской области по специальным пропускам в соответствии с распоряжением Губернатора;

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, осуществления выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов в соответствии с распоряжением Губернатора.

4. Гражданам рекомендуется:

- не выезжать, в том числе в целях туризма и отдыха, за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации;

- не посещать:

культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия;

центры социального обслуживания населения, органы ЗАГС Астраханской области, парки культуры и отдыха, места массового скопления граждан, а также предприятия общественного питания;

- воздержаться от посещения религиозных объектов;

- перейти от осуществления расчетов с использованием наличных денежных средств к осуществлению безналичных расчетов (использовать безналичные формы оплаты товаров, работ и услуг посредством онлайн-переводов и бесконтактных платежей).

5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Астраханской области, следует:

- не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в абзаце первом пункта 2 настоящих Правил, а также работников, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Астраханской области и его заместителей об изоляции;

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту пребывания);

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

- организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений, рабочих мест и мест общего пользования;

- осуществлять перевод работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством;

- не направлять своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в субъекты Российской Федерации, не проводить мероприятия с участием иностранных граждан, а также не принимать участие в таких мероприятиях;

- активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

- обеспечить обязательное использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

- организовать по возможности доставку граждан к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена.

6. Органы власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечивают соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

7. Организации всех форм собственности проводят мероприятия по санитарной обработке объектов внешней среды, общественного транспорта, помещений общего пользования многоквартирных домов, выпускаемой промышленной продукции.

8. Образовательные организации всех форм собственности, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования, образовательные программы высшего образования, с 6 апреля 2020 года обеспечивают:

- временный перевод педагогических работников на удаленную работу на дому;

- реализацию образовательных программ, указанных в абзаце первом настоящего пункта с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

9. Руководители организаций переводят общежития образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных" организаций, интернатов, иных образовательных организаций, включая организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальный режим работы в соответствии с актами Роспотребнадзора.

10. Руководители дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования обеспечивают реализацию санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных организациях в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (в отношении подведомственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования), частные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обеспечивают работу дежурных групп, а также соблюдение в дежурных группах санитарного режима.

12. Министерство здравоохранения Астраханской области:

- обеспечивает возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в абзаце первом пункта 2 настоящих Правил;

- организует работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, и пациентам старше 60 лет;

- обеспечивает готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию;

- обеспечивает забор биологического материала для проведения лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции и изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие коронавирусной инфекции, в соответствии с медицинскими показаниями;

- вводит ограничительный режим посещений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях;

- обеспечивает информирование граждан, в том числе посредством размещения и ежедневного обновления соответствующей информации на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о симптомах респираторных заболеваний и (или) нарушении функций организма (отклонении от норм физиологических функций организма), при наличии которых гражданам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения);

- организовывает приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, дезинфекционных и антисептических средств для выполнения медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Астраханской области, работ по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции в целях предупреждения возникновения эпидемий и чрезвычайных ситуаций;

- определяет:

порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19;

перечень лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя;

потребность в тест-системах для диагностики COVID-19;

- ежедневно представляет Губернатору Астраханской области доклад о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией, на территории Астраханской области.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области обеспечивают своевременную дезинфекцию общественного транспорта (не менее 3 раз в день), торговых центров, остановочных комплексов, подъездов жилых домов, улиц.

14. Рекомендуется временно ограничить въезд на территорию Астраханской области транспортных средств, за исключением:

- транспортных средств граждан, проживающих на территории Астраханской области;

- транспортных средств, осуществляющих доставку продуктов питания, непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным настоящим постановлением;

- транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

15. Временно приостанавливается:

- проведение в Астраханской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, театрально-зрелищных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, в иных местах массового посещения граждан;

- посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в абзаце втором настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

- работа кружков, секций, в том числе реализующих программы дополнительного образования для детей и взрослых, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, организациях всех форм собственности;

- проведение на территории Астраханской области государственной регистрации брака и рождения ребенка в торжественной обстановке;

- проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения Астраханской области в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 30.12.2019 № 597-П;

- работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов (данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций);

- работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в настоящем постановлении, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- работа салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

- предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Астраханской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан;

- деятельность объектов туристской индустрии (дома и базы отдыха, туристические базы, гостиницы, в том числе плавучие гостиницы (отели), гостевые дома, а также иные средства размещения, оказывающие услуги по временному проживанию) по бронированию мест, приему и размещению граждан, за исключением объектов (гостиниц, отелей), находящихся на территории г. Астрахани, принимающих лиц, прибывших с целью служебной командировки или служебной поездки;

- бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Организации, указанные в абзацах двенадцатом, тринадцатом настоящего пункта, в отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

- обеспечивают условия для их самоизоляции и проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовывают их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

16. Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, руководители организаций обеспечивают организацию в зданиях аэропортов, железнодорожных и иных вокзалов зонирования помещений в целях разведения потоков пассажиров и встречающих их лиц и выделения зон для нахождения лиц, прибывших из эпидемически опасных по коронавирусной инфекции стран, а также лиц с подозрением на наличие ко-ронавирусной инфекции.

17. Агентство по делам молодежи Астраханской области организовывает работу волонтерского движения при выполнении мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

18. Министерство экономического развития Астраханской области разрабатывает предложения по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

19. Министерство экономического развития Астраханской области совместно с Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Астраханской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области организовывает ежедневный мониторинг цен непродовольственных товаров первой необходимости, перечень которых утвержден в соответствии с настоящим постановлением, лекарственных средств и медицинских изделий.

20. Администрация Губернатора Астраханской области совместно с министерством здравоохранения Астраханской области организовывает своевременное и достоверное информирование граждан о складывающейся обстановке на территории Астраханской области.





Утвержден постановлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек)

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности

4. Средства индивидуальной защиты

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства

6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

7. Бензин, дизельное топливо, газ, газомоторное топливо

8. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения

9. Печатные средства массовой информации

10. Пестициды и агрохимикаты (мининеральные удобрения, средства защиты растений, стимуляторы и регуляторы роста)

11. Системы орошения и комплектующие к ним

12. Семена

13. Спички

14. Свечи

15. Похоронные принадлежности





Утвержден постановлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П

Перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" не распространяется на:

1. Организации, осуществляющие деятельность в сферах:

- обеспечения населения продуктами питания, продовольственными товарами и непродовольственными товарами первой необходимости, перечень которых утвержден в соответствии с настоящим постановлением;

- обеспечения населения информацией о принимаемых решениях по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области (организации СМИ).

2. Организации, осуществляющие деятельность в сферах обеспечения населения услугами связи и транспорта.

3. Организации, осуществляющие следующие виды деятельности:

- производство нефтепродуктов;

- обустройство и функционирование нефтегазовых месторождений;

- обеспечение функционирования предприятий пищевой промышленности и рыбодобывающей отрасли;

- полиграфия (организации, обеспечивающие реализацию государственного и муниципального заказа);

- строительство, ремонт и обеспечение эксплуатации линий и оборудования связи, оборудования фотовидеофиксации и весового контроля;

- ремонт и сервисное обслуживание железнодорожного транспорта;

- оказание ритуальных услуг;

- оказание услуг, продажа товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки (обслуживанием на вынос);

- бесперебойное функционирование транспортной отрасли (магазины автозапчастей, автомойки, автосервисы, пункты шиномонтажа, пункты технического осмотра, организации, осуществляющие выпуск автотранспорта на линию);

- деятельность по исполнению государственных и муниципальных контрактов на строительство (капитальный ремонт, ремонт, содержание) автомобильных дорог общего пользования, а также на строительство объектов капитального строительства;

- деятельность организаций, обеспечивающих всю товаропроводящую цепочку продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьютеров, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, а также деятельность организаций, оказывающих услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительных центров, оптовых рынков, складов, служб доставки, курьерских служб, пунктов выдачи заказов, объектов торговли всех форматов.

4. Организации, обеспечивающие деятельность организаций, указанных в настоящем перечне, в части обеспечения охраны, санитарной обработки объектов таких организаций и их экспедиционного обслуживания.







