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09.04.2020 14:14
Рубрика: Экономика

Банк России опустил курс доллара ниже 75 рублей

Текст: Роман Маркелов
Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 10 апреля, следует из данных ЦБ. Официальный курс доллара снижен с 75,75 рубля до 74,6 рубля, курс евро - с 82,23 рубля до 81,09 рубля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рубль заметно укрепляется к доллару и евро на биржевых торгах в четверг. На минимуме доллар дешевел до 73 рублей, а евро опускался до отметки 80,3 рубля. Рубль, как и ряд других сырьевых валют, получили сегодня поддержку на фоне надежд инвесторов на приближение пандемии коронавируса к пику, а также на ожиданиях по поводу телеконференции ОПЕК+, где ведущие страны-экспортеры могут договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Днем в четверг цены на нефть марки Brent росли примерно на 4% и торговались около отметки 34 доллара за баррель.

Как страны ОПЕК+ и США разделят сокращение добычи нефти

Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для российской валюты, указывает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Позитивное завершение саммита позволит рублю продолжить укрепление. Тем не менее, учитывая уже озвученные амбициозные планы по сокращению добычи, сохраняются существенные риски того, что фактические параметры соглашения могут разочаровать рынок, что негативно скажется на нефти и рубле, отмечает аналитик.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк Курс рубля Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Цена на нефть

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