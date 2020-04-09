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09.04.2020 11:27
Рубрика: Экономика

Россия готова обсуждать сокращение добычи нефти

Текст: Сергей Тихонов

Россия готова сократить добычу нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго.

Как страны ОПЕК+ и США разделят сокращение добычи нефти

По словам собеседника агентства, Россия может сократить добычу на 1,6 млн баррелей в сутки.

Переговоры ОПЕК+ в формате видеоконференции пройдут сегодня, 9 апреля. Ожидается, что к обсуждению присоединятся другие крупные нефтедобывающие страны, в том числе Канада, Бразилия, Норвегия, Великобритания и США, но официального подтверждения участия этих стран в переговорах не было.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и глава минэнерго Александр Новак на совещании 3 апреля заявляли о необходимости сократить добычу нефти в мире на 10 млн баррелей, с условием, что в снижении производства будут участвовать все крупные нефтедобывающие страны.

Вчера, 8 апреля комиссар железнодорожной комиссии Техаса (регулятор нефтяной отрасли штата) Райан Ситтон сказал, что для стабилизации нефтяного рынка необходимо сократить 20 млн баррелей от мировой нефтедобычи. По его словам, США в течение 3 месяцев сократят добычу на 4 млн баррелей по "естественным причинам", в результате остановки нерентабельной добычи из-за низких цен на нефть.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Международные организации ОПЕК

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