Россия готова обсуждать сокращение добычи нефти

Россия готова сократить добычу нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго.

По словам собеседника агентства, Россия может сократить добычу на 1,6 млн баррелей в сутки.

Переговоры ОПЕК+ в формате видеоконференции пройдут сегодня, 9 апреля. Ожидается, что к обсуждению присоединятся другие крупные нефтедобывающие страны, в том числе Канада, Бразилия, Норвегия, Великобритания и США, но официального подтверждения участия этих стран в переговорах не было.

Президент России Владимир Путин и глава минэнерго Александр Новак на совещании 3 апреля заявляли о необходимости сократить добычу нефти в мире на 10 млн баррелей, с условием, что в снижении производства будут участвовать все крупные нефтедобывающие страны.

Вчера, 8 апреля комиссар железнодорожной комиссии Техаса (регулятор нефтяной отрасли штата) Райан Ситтон сказал, что для стабилизации нефтяного рынка необходимо сократить 20 млн баррелей от мировой нефтедобычи. По его словам, США в течение 3 месяцев сократят добычу на 4 млн баррелей по "естественным причинам", в результате остановки нерентабельной добычи из-за низких цен на нефть.