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9 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Белгородской области от 9 апреля 2020 года № 39 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 03 апреля 2020 года № 36"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 03 апреля 2020 года № 36 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- пункты 1-10 постановления изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Белгородской области режим повышенной готовности:

1.1. Приостановить:

с 9 апреля по 30 апреля 2020 года включительно:

- проведение на территории области массовых мероприятий, в том числе деловых, публичных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий;

- доступ граждан в парки, сады, скверы, зоны рекреационного назначения;

- деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, досуговых заведений, предоставляющих услугу по организации и проведению активного отдыха и развлечений, в том числе культурно-массовых и зрелищных мероприятий;

- деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли;

- деятельность кальянных, микрофинансовых организаций, ломбардов, предприятий сферы услуг (косметологические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, фитнес-центры, бани, сауны, иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие физическое присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности);

- деятельность торгово-развлекательных центров, за исключением реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, зоотоваров (включая корма для животных и ветеринарные препараты), аптек.

1.2. Рекомендовать гражданам:

- отказаться от посещения стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха;

. - соблюдать в общественных местах и общественном транспорте, за исключением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, дистанцию до других лиц не менее 1,5 метра (далее - социальное дистанцирование);

- не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью, необходимости помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса коммунально-бытовых отходов до ближайшего места их накопления.

2. Обязать граждан, посетивших территории стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), территории субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (3-я, 4-я фазы эпидемического процесса), соблюдать требования об изоляции на дому на срок 14 дней: не посещать работу, учебу, общественные места.

3. Обязать всех работодателей, осуществляющих'деятельность на территории Белгородской области:

3.1. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организаций работников:

- прибывших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), а также проживающих с лицами, находящимися в режиме самоизоляции, и (или) в отношении которых приняты решения санитарных врачей об изоляции;

- в возрасте 65 лет и старше.

3.2. Перевести работников, обязанных соблюдать самоизоляцию, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

3.3. Обеспечить преимущественно дистанционный формат осуществления профессиональной деятельности беременным и многодетным женщинам, женщинам, имеющим малолетних детей в возрасте до 7 лет, инвалидам.

3.4. Обеспечить входной контроль за состоянием здоровья работников, отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

3.5. Обеспечивать соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, проведение дезинфекции в помещениях организации.

3.6. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области незамедлительно представлять информацию о контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) по месту работы.

4. Организациям, оказывающим услуги населению, в том числе по реализации продовольственных товаров:

- ограничить нахождение в помещениях граждан, исходя из нормы площади помещения для оказания услуги не менее 4 кв. метров на 1 человека;

- обеспечить в помещениях условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования и осуществлять контроль за его соблюдением;

- обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также превентивных мер незамедлительного характера для защиты граждан, предусматривающих проведение мероприятий по минимизации очередей и скопления посетителей, обеспечению контроля за использованием персоналом, работающим с посетителями, одноразовых масок, обработкой рук персонала антибактериальными салфетками, кожными антисептическими средствами.

5. Департаменту здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области (Зубарева Н.Н.):

5.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

5.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому:

- лицам, находящимся в режиме изоляции, прибывшим из стран, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- больным с респираторными симптомами;

- пациентам, относящимся к группам риска по хроническим неинфекционным заболеваниям, в том числе лицам старше 60 лет.

5.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, внебольничными пневмониями, к проведению отбора биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

5.4. Обеспечить работу "горячей линии" по вопросам новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по телефону: (4722) 42-42-42.

6. Департаментам образования (Тишина Е.Г.), внутренней и кадровой политики (Павлова О.А.) Белгородской области обеспечить организацию с 6 апреля по 30 апреля 2020 года в общеобразовательных организациях области, профессиональных образовательных организациях, областной образовательной организации высшего образования, организациях дополнительного образования детей, школ-интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

7. Рекомендовать руководителям федеральных образовательных организаций высшего образования обеспечить организацию с 6 апреля по 30 апреля 2020 года включительно образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

8. Департаментам здравоохранения и социальной защиты населения (Зубарева Н.Н.), цифрового развития (Мирошников Е.В.), строительства и транспорта (Глаголев Е.С.) Белгородской области, рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов Белгородской области обеспечить приостановление возможности использования единых социальных проездных билетов на городских и пригородных автобусных маршрутах, введенных постановлением Правительства Белгородской области от 19 января 2009 года № 7-пп "О введении на территории Белгородской области единого социального проездного билета", с сохранением количества поездок на период с 4 апреля по 30 апреля 2020 года включительно.

9. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.) организовать в средствах массовой информации информирование населения о введении на территории Белгородской области режима повышенной готовности, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.

10. Рекомендовать:

- УМВД России по Белгородской области (Умнов В.П.) применять меры по контролю за соблюдением гражданами ограничений, установленных настоящим постановлением, а также меры по пресечению нарушений указанных ограничений;

- Управлению Роспотребнадзора по Белгородской области (Оглезнева Е.Е.) обеспечить осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора в рамках установленных полномочий;

- Главному управлению МЧС России по Белгородской области (Потапов С.П.), Управлению Росгвардии по Белгородской области (Мещерин Д.А.), органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов принять необходимые меры, направленные на реализацию настоящего постановления.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко



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