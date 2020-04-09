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9 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Белгородской области от 9 апреля 2020 года № 40 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 03 апреля 2020 года № 36"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 03 апреля 2020 года № 36 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- седьмой и восьмой абзацы подпункта 1.1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:

"- деятельность кальянных, микрофинансовых организаций, ломбардов, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, предприятий сферы услуг (косметологические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, фитнес-центры, бани, сауны, иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие физическое присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности);

- деятельность торговых, торгово-развлекательных центров, за исключением реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, зоотоваров (включая корма для животных и ветеринарные препараты), аптек;";

- дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления девятым абзацем

следующего содержания:

"с 9 апреля по 31 мая 2020 года включительно деятельность объектов

массового отдыха, расположенных в курортах регионального и местного значения.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко



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