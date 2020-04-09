Постановление губернатора Белгородской области от 9 апреля 2020 года № 40 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 03 апреля 2020 года № 36"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 03 апреля 2020 года № 36 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":
- седьмой и восьмой абзацы подпункта 1.1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
"- деятельность кальянных, микрофинансовых организаций, ломбардов, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, предприятий сферы услуг (косметологические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, фитнес-центры, бани, сауны, иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие физическое присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности);
- деятельность торговых, торгово-развлекательных центров, за исключением реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, зоотоваров (включая корма для животных и ветеринарные препараты), аптек;";
- дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления девятым абзацем
следующего содержания:
"с 9 апреля по 31 мая 2020 года включительно деятельность объектов
массового отдыха, расположенных в курортах регионального и местного значения.".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко
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