Кабинет министров намерен до конца недели подготовить все необходимые решения для исполнения поручений президента по дополнительной помощи безработным, семьям с детьми, малому и среднему бизнесу в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Председатель правительства утвердил введение для безработных граждан временных правил по дистанционной регистрации на бирже труда. Действовать они будут до конца года. Зарегистрировать себя в качестве безработного стало возможным на портале "Работа в России". "Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме", - сообщил Мишустин на заседании правительства. Это не только поможет людям с трудоустройством, но защитит их здоровье в условиях распространения коронавируса, считает он. Кроме того, с апреля по июнь пособие по безработице будет выплачиваться на уровне МРОТ - свыше 12 тысяч рублей. Еще одно подписанное постановление упрощает порядок оформления инвалидности. До 1 октября все будет проходить заочно, без личного присутствия человека. "Ни на какие экспертизы ездить уже будет не нужно", - подчеркнул председатель правительства. Автоматически продлят группу инвалидности тем, кому она уже присвоена. Правила распространяются как на взрослых, так и на детей.

Теперь кабмину предстоит в считаные дни исполнить поручения по врачам и медицинскому персоналу, оказывающим помощь инфицированным коронавирусом и группам рискам. "Их зарплаты вырастут, а страховые гарантии будут на уровне военнослужащих", - напомнил Михаил Мишустин. Сжатые сроки даны на подготовку графика передачи коечного фонда федеральных клиник в распоряжение регионов. Ранее правительство выделило необходимое финансирование на развертывание дополнительных койко-мест, закупку машин "скорой помощи", аппаратов ИВЛ и другой техники. Все эти меры предпринимаются сейчас на тот случай, если события начнут развиваться не по оптимистичному сценарию.

Премьер напомнил губернаторам, что они должны распорядиться средствами максимально грамотно, исходя из того, как обстоят дела в их регионах. "Принимаемые ими меры должны быть достаточными с точки зрения контроля за эпидемиологической ситуацией, но не избыточными, чтобы не замораживать деловую активность", - подчеркнул Мишустин. Опять же по поручению главы государства министерство финансов даст руководителям субъектов Федерации более широкую свободу при расходовании бюджетных денег на нужды жителей и бизнеса. "Разумеется, от субъекта к субъекту ситуация отличается по масштабам распространения коронавируса, структуре экономики, уровню доходов и занятости. Важно для каждой территории предложить индивидуальную "антикризисную терапию", - заявил он.

Непосредственно в повестку заседания включили еще один законопроект, направленный на усиление защиты интересов граждан. Правительство рассмотрело поправки в Закон "О потребительском кредите (займе)". Предельный размер неустойки за неисполнение заемщиком условий по возврату кредита будет ограничен. "Он не сможет превышать 20 процентов от суммы просроченной задолженности", - заявил Мишустин, представляя инициативу. Законопроект содержит ряд других ограничений для банков. Так, они больше не смогут включать в кредитный договор пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. "Теперь счет можно будет почти весь месяц держать пустым, кроме того дня, когда банк должен списать очередной платеж", - подчеркнул глава кабмина. Банкам также запретят навязывать дополнительные услуги и требовать единовременную оплату страховых платежей на весь срок кредитования.

Тем временем

В четверг же премьер провел специальное совещание, чтобы наладить четкую работу по возвращению россиян из-за рубежа. С начала недели было заполнено 35 тысяч заявлений. "С учетом того, что одна форма представляется на одну семью, то людей гораздо больше", - подчеркнул он. График на неделю уже составлен, первые рейсы выполняют. Мишустин поручил точно информировать граждан. "Чтобы не было ситуаций, когда кто-то приезжает в аэропорт, а ему дают посадочный талон, который по непонятным причинам перед вылетом аннулируют. Вот это ни в коем случае не должно повторяться", - указал он. Чтобы минимизировать риски распространения вируса внутри страны, правительство работает по принципу "один рейс - одно место проживания". "Если это по каким-то причинам невозможно, то человеку будет предложено либо оставаться пока в тех странах, где они находятся, либо готовиться к временному карантину на территории России", - подчеркнул глава кабмина. Тем, кто вынужден пока оставаться за рубежом, будет выплачиваться помощь. "Надо будет - больше средств будет выделено", - заверил Михаил Мишустин.