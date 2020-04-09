Мишустин рассказал, кого из россиян вернут из-за границы первыми

Более 35 тысяч заявлений на возвращение подали граждане России, оказавшиеся за рубежом в тот момент, когда государства всего мира из-за распространения коронавируса начали закрывать свои границы и прекращать авиасообщение.

"Мы не оставим людей без нашей поддержки. Все, кто хочет, должны получить возможность вернуться на Родину", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин, собрав в четверг специальное совещание.

Приоритет отдается тем, кто уехал из России в 2020 году и находился в других странах туристами. Всем желающим необходимо заполнить специальную электронную форму на Едином портале госуслуг. С начала недели было заполнено 35 тысяч заявлений.

"С учетом того, что одна форма представляется на одну семью, то людей гораздо больше", - подчеркнул глава кабмина.

При необходимости правительство добавит денег на материальную поддержку граждан, которые пока что вынуждены за рубежом дожидаться своего вывозного рейса в Россию, заявил Мишустин.