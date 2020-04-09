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09.04.2020 20:56
Рубрика: Экономика

ЦБ разрешил зачислять деньги на счета россиян за рубежом по номеру карты

Текст: Евгений Гайва

Банки могут зачислять деньги на банковские счета россиян, находящихся за границей, по идентификатору. Позицию Банка России сообщила пресс-служба регулятора в ответ на вопросы, поступающие от кредитных организаций.

"Допускается зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств по идентификатору, позволяющему однозначно установить номер его банковского счета, и иной информации о нем", - говорится в сообщении.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Такая возможность предоставлена для зачисления денег на счета россиян, находящимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться в Россию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В качестве такого идентификатора банковского счета может использоваться номер банковской карты, уточнили в ЦБ. При этом согласие получателя на использование номера банковской карты для зачисления денежных средств на определенный банковский счет может содержаться в том числе в договоре об использовании банковской карты.

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