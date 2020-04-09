Что будет с курсом рубля после переговоров ОПЕК+

Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер", специально для "Российской газеты"

- Нефтяным ценам удается удерживаться выше уровней 30$ - инвесторы с нетерпением ждут от основных экспортеров решения по новой сделке сокращения добычи, призванной остановить ухудшение фундаментального баланса нефтяного рынка.

В текущих условиях становится очевидно, что деструктивное воздействие вирусного фактора на мировую экономику будет масштабным - мировая экономика в этом году может перейти к снижению. В условиях столь существенного давления на экономическую активность по всему миру нефтяной спрос также существенно сокращается - уже сейчас объемы сокращения могут превышать уровень в 15 млн баррелей в сутки, в перспективе ближайших месяцев объемы сокращения могут дойти до уровней 20-25 млн. Столь масштабный провал спроса возвращает рынок в состояние фундаментального дисбаланса в виде "навеса" со стороны предложения, оказывая тем самым значительное давление на цены.

При данных вводных стабилизация нефтяного рынка для многих стран-производителей становится все более необходимой, и данная необходимость находит свое отражение в созыве заседания ОПЕК+ в четверг, а также обсуждения ситуации расширенным кругом в формате G20, которое должно состояться в пятницу.

В то же время мы видим, что какого-либо консенсуса между экспортерами все еще нет - на этот раз вопрос балансировки нефтяного рынка в условиях глобальной рецессии включает в себя весьма весомую политическую компоненту, речь идет о ребалансировке не только нефтяного рынка, но и расстановки сил на нем.

Основным фактором неопределенности выступает формат новой сделки. На наш взгляд, Россия и Саудовская Аравия ("локомотивы" действовавшего ранее пакта ОПЕК+) указывают на то, что они будут готовы к активному сокращению добычи лишь в том случае, если к такой сделке присоединятся и другие экспортеры, главным образом США. В свою очередь, риторика Штатов по данному вопросу весьма противоречива и, по крайней мере, пока, не позволяет сформировать адекватную оценку американской позиции.

На фоне столь высокого уровня неопределенности по формату новой сделки о сокращении добычи мы рассматриваем несколько сценариев для нефтяного рынка до конца 2020 года. Заметим, что курс рубля в этой перспективе будет также меняться в зависимости от ценовой конъюнктуры нефтяного рынка, однако влияние нефти будет не единственным фактором. На наш взгляд, риски возвращения нестабильности на мировые рынки, как и риски возобновления снижения остаются на повышенных уровнях - масштабы вирусного давления на мировые экономики все еще не поддаются полной оценке. Таким образом, при появлении новых негативных шоков на рынке рублевая валюта может ослабляться невзирая на движения нефтяных цен.

В рамках реализации нашего сценария "без сделки" мы ожидаем, что экспортерам на этой неделе не удастся прийти к компромиссу, соглашение о сокращении добычи заключено не будет, нефтеэкспортеры продолжат ценовые противостояния. В этом случае нефтяные цен могут на время "провалиться" к уровням $17-25 - инвесторы будут разочарованы и напуганы отсутствием компромисса, что повлечет за собой эмоциональные распродажи актива.

Тем не менее, если пик вирусной активности будет пройден в конце весны - в первые летние месяцы, и мировая экономика перейдет к восстановлению во втором полугодии, полагаем, что в завершении III квартала нефтяные цены могут сформироваться на уровнях $30-35 и продолжить умеренный рост к концу года. Курс рубля при таких вводных в весенней перспективе продолжит формироваться в широком диапазоне 75-80 рублей за доллар, а в завершении года может укрепиться к отметкам 70-73 рублей за доллар.

Наш оптимистичный сценарий "полноценной сделки" предполагает заключение соглашения между крупнейшими мировыми экспортерами о значительном сокращении нефтедобычи в объемах, близких к 10 млн баррелей в сутки, до конца 2020 года. Заметим, что итоговое решение по объемам сокращения может существенно превысить данные уровни (например, 15 млн баррелей в сутки). Такой сценарий предполагает, что сторонам удастся найти компромисс, и в сделку войдут как "традиционные" участники в лице России и Саудовской Аравии, так и новые - в лице США, европейских и латиноамериканских производителей.

Первоначальная реакция рынка на данный формат соглашения может быть также эмоциональной - нефтяные цены могут устремиться к уровням $35-40, курс рубля - временно укрепиться в диапазон 72-75 рублей за доллар.

Тем временем мы отмечаем тот факт, что даже реальные договоренности (и, соответственно, реализация договоренностей) о масштабных сокращениях добычи могут не вернуть рынок к балансу быстро. К концу марта многие экспортеры, в особенности ближневосточные, нарастили свою добычу, а также, что наиболее важно, в течение фактически всего I квартала наращивали объемы экспортных поставок в особенности по азиатским направлениям. Это привело к тому, что сейчас коммерческие мощности по хранению нефти находятся на высоких уровнях загрузки - нефть в хранилищах есть как у покупателей, так и у производителей (например, масштабные объемы размещены Саудовской Аравией в супертанкерах на воде).

В таких условиях даже масштабное сокращение производства сырой нефти не сможет быстро освободить рынок от затоваривания - продажи и потребление могут реализовываться за счет закупленных запасов в хранилищах. В этой связи после эмоционального подъема нефтяных цен может последовать их "нормализация" к уровням 30-35$. По нашим оценкам, для балансировки рынка потребуется от 4 до 8 месяцев. Таким образом, более устойчивое восстановление нефтяных цен к уровням 40$ видится возможным в перспективе конца III квартала. В конце года нефть может закрепиться на уровнях 44-48$. При такой ценовой конъюнктуре в нефти курс рубля в конце года может сформироваться в диапазоне 68-71 рублей за доллар.

Помимо двух вышеизложенных сценариев мы видим возможными и альтернативные варианты "полу-сделки". В одном случае "традиционные" экспортеры в лице Саудовской Аравии и РФ снова возьмут на себя бремя по сокращению добычи, в то время как "новые" участники, в том числе США, ограничатся формальными заявлениями о том, что их добыча в этом году будет демонстрировать "рыночное" снижение (добыча будет снижаться не из-за действия прямых квот сокращения, а из-за действий производителей, сокращающих производство в условиях экономического спада).

В результате сокращение добычи может составить порядка 4-7 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Первоначальной реакцией рынка может стать разочарование, нефтяные цены вернуться в диапазон $22-27, курс рубля ослабится до 77-79 рублей за доллар. При данных объемах сокращения добычи на балансировку рынка потребуется больше времени. Нефть может завершить год на уровнях $35-40, курс рубля составит порядка 70 рублей за доллар.

В другом случае итогом переговоров нефтеэкспортеров может стать обострение отношений, например, между США и Россией. Штаты ранее уже сигнализировали о том, что ими рассматриваются возможности как введения тарифных ограничений, так и санкций в отношении "виновников" нефтяного коллапса. Если предположить, что ситуация для России будет развиваться по негативному санкционному сценарию, то российская добыча, оказавшись под санкциями, может существенно сократиться.

Для баланса нефтяного рынка "выпадающая" добыча России может стать позитивным фактором ребалансировки, в то время как российской экономике и рублю будет нанесен серьезный удар. Можно предположить, что курс российской валюты при усилении всех существующих проблем еще и санкционной жесткостью может опуститься ниже уровня в 90 рублей за доллар.

В то же время в рамках нефтяных переговоров, если стороны найдут частичный компромисс и добыча будет сокращена на те же 4-7 млн баррелей в сутки, в том числе за счет усилий РФ, российская сторона может получить своего рода "одобрение" от западных партнеров за "спасение" нефтяного рынка. Данное "одобрение" может быть выражено в том числе и в виде ослабления санкционных рисков. Рубль в таких условиях может укрепиться в диапазон 70-75 рублей за доллар и завершить год на уровнях 66-69 рублей за доллар.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что итоговый сценарий для нефтяного рынка и рубля может являться набором различных факторов из приведенных выше сценарных вариантов развития событий.