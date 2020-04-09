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09.04.2020 17:56
Рубрика: Легковые авто

Правам добавят срок

Действие водительских удостоверений могут продлить до 15 июля
Текст: Владимир Баршев
Водительские удостоверения, а также паспорта, срок действия которых истек во время санитарно-эпидемиологических мероприятий, могут продлить до 15 июля. Соответствующий проект указа президента, подготовленный МВД, сейчас проходит согласование в Государственно-правовом управлении президента.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В том, что этот проект скоро будет подписан и станет полноценным указом, сомневаться не приходится, после того, как об этом заявил в своем выступлении президент России Владимир Путин. Возможно, в указе будут скорректированы сроки, хотя 15 июля как раз укладывается в озвученные президентом три месяца отсрочки.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Парадоксальная ситуация сложилась в России. Госавтоинспекция продолжает работать и выдавать водительские удостоверения, в том числе в случае их утраты или истечения срока их действия. Для этого достаточно записаться в подразделение через портал Госуслуг. Но для получения прав в связи с истечением их срока действия необходимо иметь водительскую медсправку. Пройти медкомиссию можно даже сейчас, за исключением двух пунктов.

Это психоневрологический и наркологический диспансеры.

Эти диспансеры не работают сейчас. А поэтому водительскую медсправку получить невозможно. В результате у тех водителей, у которых как раз в этот нелегкий период времени закончился срок действия водительских удостоверений, получить их нет никакой возможности. И это при том условии, что именно передвижение на личном автомобиле наиболее безопасно.

Но помимо частных водителей страдают и те, кто работает на транспорте. Ведь сроки действия прав истекают и у водителей грузовиков, автобусов, а также такси. Каждый месяц в России права меняют около 500 тысяч человек. Причем в весенний период количество случаев выдачи прав, как правило, заметно увеличивается.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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При этом за управление автомобилем с просроченными правами грозит такая же ответственность, как и за управление без прав вовсе. А это штраф от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства.

По этой причине Федерация автовладельцев обратилась в правительство с предложением продлить срок действия водительских удостоверений на полгода. Но, как выяснилось, проект указа президента МВД был подготовлен еще до этого обращения. Понятно, что после заявления президента он будет принят в кратчайшие сроки. Но надо сказать, что до тех пор, пока указ не подписан и не вступил в силу, садиться за руль с правами, у которых истек срок годности, нельзя.

Кстати, в этом указе также предусматривается продление срока действия паспортов граждан.

У автовладельцев по-прежнему остается еще проблема с прохождением техосмотра, без которого невозможно купить полис ОСАГО. К сожалению, этот вопрос пока не решен. Не во всех регионах пункты техосмотра работают.