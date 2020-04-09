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09.04.2020 11:39
Рубрика: Власть

Единороссы предложили Мишустину ограничить цены на продукты

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на совещании фракции "Единая Россия" с правительством попросил его главу Михаила Мишустина взять на особый контроль рост цен на продукты. Глава думских "единоросов" Сергей Неверов, в свою очередь, внес конкретное предложение - речь о фиксации цен на продукты в экстренных ситуациях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В рамках дистанционного совещания Вячеслав Володин напомнил, что президент накануне озвучил дополнительные меры поддержки граждан.

- Но у нас получается, что эти наши торговые сети, особенно самые большие, просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных, заработных плат, - отметил глава нижней палаты, которого цитирует пресс-служба ГД.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Он привел в пример цены на огурцы в торговых сетях: их, по приведенным Володиным данным, закупают по 27,50 рубля за килограмм, а уже реализуют за 149,9 рубля.

- Такая же ситуация по помидорам, такая же ситуация по другой плодоовощной продукции, - добавил спикер. - Уже не говорим о лимонах и не говорим о том, в какой ценовой группе имбирь. Там просто в 20 раз цена взлетела.

Володин подчеркнул, что "этот беспредел необходимо остановить".

- Потому что для кого война, для кого мать родна, - отметил он. - Вчера президент говорил, что у нас на передовой врачи. А вот кто-то у нас в тылу занимается такими вещами.

Необходимо "осудить и предупредить" таких дельцов, считает спикер. "Они что творят? Вот этот вопрос думаю, что, Михаил Владимирович, можно было бы, учитывая, что у вас сейчас будет заседание правительства, озвучивать, - предложил председатель ГД. - Совесть теряют последнюю. Нельзя так".

Фото: iStock
Цены на имбирь за три дня подскочили в три раза

Тему развил руководитель фракции Сергей Неверов: он предложил Мишустину проработать возможность фиксации цен на продукты в экстренных ситуациях.

- Мы предлагаем принять решение об ограничении роста цен на продовольственные товары или отдельные группы по аналогии с тем, как это уже было сделано для медицинских изделий и лекарств, - заявил Неверов, которого цитирует пресс-служба фракции.

По мнению политика, необходимо ограничить наценку на каждом этапе товаропроводящей цепи десятью процентами.

- С одной стороны, и на федеральном, и на региональном уровне мы говорим о том, что дефицита у нас нет, - отметил он. - Розница обосновывает повышение цен действиями поставщиков, но производители свои цены так не поднимали. Получается, что это результат действий недобросовестных посредников.

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