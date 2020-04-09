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09.04.2020 12:46
Рубрика: Происшествия

Эксперт рассказал, как защититься от мошенничества на фоне COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В последнее время поднялась волна мошенничеств, связанных с темой COVID-19. Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович дал советы, как не попасться на удочку аферистов.

Фото: iStock
В Москве увеличилось число мошенников, наживающихся на теме COVID-19

Не стоит реагировать на SMS, какая бы информация в них не содержалась. "Тем более не надо нажимать на ссылки, потому что "заразитесь", - приводит слова специалиста RT.

Он отметил, что хорошим решением будет завести вторую банковскую карту. На ней хранить только небольшие суммы и оплачивать ею все покупки вместо основной карты.

Андрей Масалович напомнил, что ни при каких условиях нельзя диктовать содержимое SMS-сообщений, а также данные с кредитной карты другим людям.

Кроме того, эксперт рассказал, как действовать, если вы ответили на звонок и он кажется вам подозрительным.

"Никогда не реагируйте сразу, именно на это расчет. У мошенника задачи всего две: первое - вызвать неконтролируемую реакцию, второе - вызвать вас на диалог", - подчеркнул эксперт. Поэтому надо прервать разговор, сказав, что вы перезвоните через час. Это даст вам время проверить сообщенную вам информацию.

Происшествия Преступления

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