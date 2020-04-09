Флагман OPPO Reno 3 Pro начал продаваться по цене менее 50 тысяч рублей

Reno 3 Pro. Фото: OPPO

OPPO Reno 3 Pro - это смартфон с большим экраном и врезанной в него фронтальной камерой. Такой подход позволил уменьшить толщину устройства и вес. Кроме того, скругленные грани дисплея создают эффект полного присутствия во время просмотра видео или гейминга.

Напомним, в предыдущих поколениях селфи-камера пряталась в корпусе и выезжала в треугольном модуле, напоминающем акулий плавник.

Reno 3 Pro получил экран AMOLED с разрешением 2400х1080 пикселей, диагональ которого составляет 6,5 дюйма. Дисплей имеет частоту обновления 90 Гц, что делает анимацию более плавной, а сенсор экрана распознает до 180 касаний в секунду.

Новинка OPPO построена на базе платформы Qualcomm Snapdragon 765G с функцией Anti-lag Engine. Гаджет комплектуется 12 Гб оперативной памяти и накопителем на 256 Гб.

Аккумулятор у модели имеет емкость 4025 мАч, заряжается по технологии VOOC 4.0. Это позволяет зарядить смартфон за 20 минут на 50%, а полностью - за 56 минут.

Reno 3 Pro получил четырехмодульную основную камеру - 48 Мп + 8 Мп +13 Мп + 2 Мп. Камера поддерживает 20-кратный цифровой и 5-кратный гибридный зум, режим Ultra Dark Mode и технологию Ultra Steady Video 2.0 с увеличенным углом обзора и стабилизацией картинки. Селфи-камера в этой модели имеет разрешение 32 Мп.

OPPO Reno 3 Pro доступен на официальном сайте по цене 49 990 рублей. Можно выбрать корпус одного из двух цветов - синего или черного.