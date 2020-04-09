Зачем нужен биопринтер в космосе? Как готовят к полету на Луну? Можно ли запломбировать зуб на орбите? Робот и человек: кто важнее среди звезд? Накануне Дня космонавтики на вопросы "РГ" ответил командир отряда космонавтов "Роскосмоса", Герой России Олег Кононенко.

Олег Кононенко: Выход в открытый космос в декабре 2018 года был незапланированным. И предельно сложным. Фото: Роскосмос

Олег Дмитриевич, один из ученых заявил: все открытия в космосе давно уже делают роботы, поэтому космонавты для науки стали бесполезны. Ваша точка зрения?

Олег Кононенко: Человек или автомат? Для меня никаких противоречий нет, потому что и тот и другой имеют свои определенные границы компетенции. Для исследования межзвездного пространства, звезд, планет на начальном этапе необходимы автоматы. Но если речь идет об истинном освоении человеком космического пространства, то мы должны научиться там жить и работать. Причем вполне комфортно, без каких-либо опасений за свое здоровье и жизнь.

Понятно, что посылать человека в космос просто для того, чтобы он совершал какие-то технические операции, связанные с обеспечением полета или ремонтом оборудования, нецелесообразно. Однако МКС еще далека от совершенства. Приборы и оборудование периодически выходят из строя, и немало часов тратится на то, чтобы устранить последствия. Но уже сегодня существенно расширяется научно-исследовательская составляющая программы полетов. И ЦУПы стараются оптимизировать рабочее время так, чтобы большая часть отводилась на выполнение экспериментов.

Именно вы впервые напечатали в космосе на биопринтере живой орган - щитовидную железу мыши. Есть у этой технологии "звездные" перспективы?

Олег Кононенко: При проведении первого сеанса эксперимента, который я выполнил в декабре 2018 года, была получена тканеинженерная конструкция хряща человека (хондросфер) и щитовидной железы крысы из клеток щитовидной железы животного. Если говорить строго научным языком, то впервые в мире в условиях невесомости методом магнитной левитационной сборки была успешно осуществлена формативная биофабрикация тканеинженерных конструкций. Исследование имеет неоспоримый мировой приоритет России, поскольку ранее подобные в условиях невесомости никем не проводились.

Практическое применение данной технологии - изучение космической радиации. Космическая радиация негативно влияет на организм человека, особенно при полетах за пределами защитной магнитосферы Земле. Технология биопечати позволяет создавать чувствительные к радиации так называемые органы-сентинелы в качестве моделей изучения радиационных воздействий. Эти знания потребуются при выполнении дальних полетов, при планировании строительства лунных баз и создании планетарных поселений.

Сейчас создается новый пилотируемый корабль "Орел". Участвуют ли космонавты в его создании? Или это дело чисто конструкторов?

Олег Кононенко: Конечно, участвуют. Создана рабочая группа из специалистов РКК "Энергия" и ЦПК по вопросам эргономики и компоновки обитаемого командного отсека пилотируемого транспортного корабля нового поколения. Космонавты проводят эргономическую оценку органов управления систем корабля, люков, макетов приборов. Отрабатывают сценарии при срочном покидании командного отсека, действия на старте, оценивают последовательность перемещения и взаимодействие членов экипажа, выдачу различных команд. Все замечания и предложения учитываются при проектировании.

Специалисты говорят, что при запуске "Орла" с космодрома Восточный отработка первой ступени ракеты будет проходить над горами, второй ступени - над океаном. А если вдруг нештатное приземление?

Олег Кононенко: В ЦПК сложилась отработанная десятилетиями система подготовки экипажей к действиям после нештатных (нерасчетных) посадок. Действия экипажа после посадки в горной местности в основном отрабатываются на Кавказе. После посадки на водную поверхность - в реальных условиях открытой воды. Это может быть озеро или, например, акватория Черного моря.

Во время тренировок в спускаемом аппарате на воде за 1,5 - 2 часа температура тела вырастает до 39°С, а потеря веса может составлять до 4 кг

Все тренировки проходят в автономном для экипажа режиме в условиях воздействия на организм внешних факторов, близких к экстремальным, и серьезных физических и эмоциональных нагрузок. Например, во время работы в спускаемом аппарате на водной поверхности за 1,5-2 часа температура тела членов экипажа вырастает в среднем до 39°С, а потеря веса может составлять до 4 кг. Тем самым прививаются не только технические навыки, но и умение работать через "не могу".

Признаться, с замиранием смотрела видеокадры, как в открытом космосе вы вместе с Сергеем Прокопьевым резаком "вспарывали" обшивку пристыкованного к МКС корабля "Союз". Сюжет для звездного блокбастера?

Олег Кононенко: Выход 11-12 декабря 2018 года был незапланированным. И предельно сложным, несмотря на кажущуюся простоту поставленной задачи - доставить на Землю материалы для экспертизы. Было необходимо вскрыть теплоизоляцию и панель противометеоритной защиты на внешней поверхности бытового отсека пилотируемого корабля. Но его поверхность не предназначена для ремонтных работ в открытом космосе. Там нет поручней, нет трасс перехода, нет никаких устройств для фиксации. Для перехода и работы на "Союзе" мы использовали обе стрелы.

Впервые в истории МКС?

Олег Кононенко: Наверное, это было впервые. Без их использования нас бы ждал сложный и утомительный переход на руках к месту работы и обратно. Работе со стрелой уделяется много времени при подготовке. Это сложная типовая операция.

Космодром Байконур. Подготовка к запуску ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" проходила в условиях повышенной безопасности. Фото: Роскосмос

Вообще любой выход в открытый космос - это набор типовых операций, к которым мы готовимся и которые отрабатываем на тренажерах. Поэтому каждый космонавт подготовлен к таким внеплановым выходам, даже если он специально не готовился по этим задачам перед полетом. Но все учесть, к сожалению, невозможно.

Алексей Леонов рассказывал, что на тренировках они отрабатывали действия в трех тысячах аварийных ситуаций. А сейчас?

Олег Кононенко: Давайте разберемся в современных терминах. К аварийным относятся ситуации, связанные с угрозой для жизни экипажа и потерей пилотируемых корабля или станции, а также требующие немедленного вмешательства всех членов экипажа. Для МКС это разгерметизация, пожар, утечка токсичных веществ (аммиака). Для корабля - разгерметизация и пожар.

Нештатная ситуация - ситуация, сложившаяся в результате появления замечаний или отказов, приводящих к изменению штатной программы полета. Есть расчетные и так называемые нерасчетные. Расчетная - это нештатная ситуация, способы и средства выхода из которой предусмотрены и внесены в полетную документацию. В бортовой документации по российскому сегменту МКС их около 170. И около 70 в бортовой документации по пилотируемому кораблю. Нерасчетная - та, способы и средства выхода из которой не были предусмотрены и не внесены в полетную документацию. И подобные ситуации моделируются на тренажерах во время тренировок экипажей. Каждая - предмет дискуссии между космонавтами, инструкторами, специалистами и разработчиками систем. И нередко такая дискуссия заканчивается доработкой бортовой системы.

А готовят уже космонавтов для полетов на Луну?

Олег Кононенко: На данный момент специальная подготовка космонавтов для полетов на Луну не осуществляется. Но в ЦПК создается необходимая учебно-методическая и тренажерная база для проведения исследований и подготовки космонавтов под перспективные задачи. В том числе и по лунной программе. Также реализуются экспериментальные исследования с участием российских членов экипажей МКС (после их возвращения из космоса) по оценке возможности и качества выполнения задач по элементам лунных программ.

Какие новые виртуальные тренажеры появились в Центре подготовки космонавтов?

Олег Кононенко: Из новых - это универсальный компьютерный стенд робототехнических систем, позволяющий управлять виртуальными роботами антропоморфного типа. Что касается перспективы, то проводятся работы по обоснованию и созданию новых тренажеров. В том числе и виртуальных, для подготовки космонавтов к реализации лунной программы. Это для таких задач, как управление пилотируемым кораблем в ходе полета к Луне и ее облета, посадка лунного взлетно-посадочного комплекса на поверхность и старт с поверхности Луны, управление транспортным средством (ровером) при перемещениях космонавтов по лунной поверхности.

Если говорить о дальних экспедициях: правда ли, что космонавт, если понадобится, уже сейчас может даже сам себе запломбировать зуб?

Олег Кононенко: В космическом полете? Да, это так. Сам или, если это "труднодоступный" зуб, с помощью коллеги - другого космонавта или астронавта. На борту МКС имеется специальная укладка, которая позволяет выполнять различные стоматологические манипуляции, включая установку временных пломб. И нас этому учат. Для неотложной медицинской помощи на МКС имеется большой набор средств. Медицинские укладки и оборудование есть и на российском сегменте, и на американском, а что-то и продублировано. Все медицинские средства доступны для всех членов экипажа.

А неотложная помощь на орбите - это что?

Олег Кононенко: Спектр процедур достаточно широк . Это реанимационные мероприятия с использованием автоматического дефибриллятора, дыхательной кислородной аппаратуры, постановка эндотрахеальной трубки, внутрикостные и внутривенные инъекции, ушивания ран и остановка кровотечения, промывание глаз при химических ожогах и ряд других. Кстати, космические врачи часто шутят: нет совершенно здоровых людей, есть недообследованные. Но если космонавтика стала профессией человека, можно быть уверенным - он дообследован и здоров.

На МКС уже слетал робот Федор. А с какими еще роботами учатся работать космонавты?

Олег Кононенко: Робот Федор - это эксперимент "Испытатель". И к выполнению этого эксперимента космонавты готовились в ЦПК как раз на универсальном компьютерном стенде робототехнических систем. Продолжение эксперимента планируется проводить на базе уже нового робота, при создании которого будут учтены результаты первого этапа космического эксперимента.

Во время своего третьего космического полета я участвовал в проведении эксперимента "КОНТУР-2", разработанного специалистами ЦНИИ РТК (Санкт-Петербург, Россия) и Института робототехники и мехатроники (Мюнхен, Германия). Выполнил монтаж, функциональную проверку и калибровку научной аппаратуры. Впервые в мире управлял наземными роботами из космоса, с применением технологии "силомоментного очувствления".

Эксперимент будет продолжаться?

Олег Кононенко: Обязательно. Готовимся мы и к выполнению будущих работ снаружи многоцелевого лабораторного и научно-энергетического модулей с использованием специализированного устройства "Захват" и европейского манипулятора ERA. Также отрабатываем технологии управления напланетным ровером с андроидом (манипулятором).

Кто самый молодой в отряде, кто самый "возрастной"?

Олег Кононенко: Сегодня отряд космонавтов - это хороший сплав молодости и опыта. В то же время между космонавтами отряда нет большой "разбежки" по возрасту. Мы люди одного поколения, прекрасно понимающие друг друга и стремящиеся к одним целям.

В отряде сейчас только одна женщина. В какой экипаж включена Анна Кикина?

Олег Кононенко: Анна в группе подготовки космонавтов для полетов на МКС. И как все космонавты из этой группы, в ближайшей перспективе будет назначена в экипаж.

Космонавты - штучные специалисты. Идеальный космонавт - кто он?

Олег Кононенко: Чрезвычайно важной составляющей деятельности космонавта является процесс принятия решения. Когда полет проходит нормально или при наличии отклонений, которые относятся к предусмотренным нештатным и аварийным ситуациям, процедура принятия решения состоит в выборе вариантов выхода из такой ситуации. К этому космонавт готовится на Земле.

Это первый старт ракеты "Союз-2.1а" для отправки в космос людей. Ее надежность протестирована при запусках грузовиков, а также пуском с кораблем "Союз", но без экипажа на борту. Фото: Роскосмос

Однако всегда остается вероятность возникновения непредвиденных аварийных ситуаций, когда от правильности принятия решения зависит не только выполнение программы полета, но иногда и жизнь экипажа. И те жесткие требования, которые на сегодняшний день предъявляются к здоровью, физической подготовленности и профессиональной компетентности претендентов в отряд, достаточно оправданы. Поскольку проблемы, которые нам на Земле кажутся несущественными, под воздействием экстремальных космических условий могут стать фатальными.

Вы четыре раза были в космосе, провели там 736 суток 18 часов и остаетесь активным космонавтом. Хотели бы еще поработать на орбите?

Олег Кононенко: Будущее покажет.

Старт

На МКС прибыл новый экипаж

В четверг на Международную космическую станцию прибыл новый экипаж. Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" стартовала с Байконура строго по расписанию: в 11:05 мск. На борту - россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, американец Крис Кэссиди. Космический новичок в экипаже только один - Вагнер. А вот для Иванишина и Кэссиди это уже третий полет: у Анатолия за плечами 280 суток 07 часов 31 минута, проведенные в невесомости, у Криса - 181 сутки 23 часа. Дорога до МКС заняла шесть часов. Когда-то добирались за двое суток, а скоро вообще будет сверхкороткая схема - за 3,5 часа. Грузовые корабли так уже летали.

Уже через шесть часов после старта с Байконура Крис Кэссиди, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер прибыли на МКС (слева направо). Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / ТАСС

Это первый пилотируемый запуск в нынешнем году. И прошел он на фоне коронавируса: вся подготовка к полету, тренировки - в условиях повышенной безопасности.

Новый экипаж проведет на орбите 196 суток. Запланировано более 50 научных исследований и экспериментов. Придется поработать и грузчиками: предстоит принять два российских грузовых корабля "Прогресс", японский HTV-9 и американский Cygnus. Это первый пуск ракеты "Союз-2.1а" для отправки в космос людей. Особенность в том, что ракета-носитель полностью состоит из российских комплектующих.