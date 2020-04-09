Распоряжение правительства Хабаровского края от 7 апреля 2020 года № 330-рп "Об организации проведения лабораторных исследований на COVID-19"

Во исполнение требований постановлений главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019":

1.Утвердить прилагаемые:

Перечень медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III-IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя для проведения лабораторных исследований материалов от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19;

Порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19 (далее - Порядок).

2.Министерству здравоохранения края:

2.1.Определить и обеспечить направление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю (по согласованию) потребность в тест-системах, расходных материалах для диагностики новой коронавирусной инфекции.

2.2.Организовать проведение лабораторных исследований новой коронавирусной инфекции в соответствии с Порядком.

3.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю:

3.1. Обеспечить оказание организационно-методической помощи лабораториям государственной и частной форм собственности, определенным настоящим распоряжением для проведения лабораторных исследований на COVID-19, организовать соответствующий инструктаж специалистов лабораторий.

3.2.Обеспечивать медицинские организации тест-системами в соответствии с запрашиваемой потребностью.

Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал





Утвержден распоряжением Правительства Хабаровского края от 07 апреля 2020 г. № 330-рп

Порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19

1. Настоящий Порядок регулирует проведение лабораторной диагностики материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19.

2. Взятие медицинским работником участковой службы анализов на новую коронавирусную инфекцию (далее - исследование) у лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19, проводятся по месту жительства граждан в соответствии с территориально-участковым принципом организации оказания медицинской помощи населению.

3. Доставка биологического материала для исследования на COVID-19 в лаборатории медицинских организаций, указанных в Перечне медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III-IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя для проведения лабораторных исследований материалов от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19, утвержденном распоряжением Правительства Хабаровского края от 07 апреля 2020 г. № 330-рп "Об организации проведения лабораторных исследований на COVID-19" (далее - Перечень), проводится силами медицинских организаций, осуществивших отбор биологического материала.

4. Лабораторные исследования материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19, проводятся в медицинских организациях, указанных в Перечне, в соответствии с обязательными требованиями санитарного законодательства при организации работы в лабораториях по диагностике COVID-19.

5. Выполнение работ по диагностике COVID-19 осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических Правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 64, после проведения очной оценки и получения письменного заключения соответствия лабораторий обязательным требованиям санитарного законодательства при организации работ по диагностике COVID-19.

6. К работам по диагностике COVID-19 допускаются специалисты, давшие письменное согласие на работу с тест-системами и биологическим материалом от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19, прошедшие инструктаж, проведенный сотрудниками лаборатории Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями инфекционных заболеваний человека II группы патогенности.

7. Исследования на COVID-19 проводятся в соответствии с требованиями инструкции к диагностическому набору.

8. При выявлении положительных или сомнительных результатов исследования на COVID-19 материал незамедлительно направляется в лабораторию федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае".

9. Выдача отрицательных результатов медицинской организации, доставившей биологический материал, осуществляется на бланке направления этой медицинской организации за личной подписью врача, проводившего исследование, в течение 10 рабочих дней с момента поступления биологического материала.

10. Заявка на необходимое количество тест-систем для диагностики COVID-19, отчет о проделанной работе и об использовании тест-систем за прошедшие сутки направляются медицинскими организациями, осуществляющими лабораторную диагностику COVID-19, в вирусологическую лабораторию федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае" (по согласованию) и в министерство здравоохранения Хабаровского края.





Утвержден распоряжением Правительства Хабаровского края от 07 апреля 2020 г. № 330-рп

Перечень медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III-IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя для проведения лабораторных исследований материалов от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19

Наименование медицинской организации / Территориальное расположение медицинской организации

ООО "Виролаб" г. Хабаровск

КГБУЗ "Городская клиническая поликлиника № 3" министерства здравоохранения, Хабаровского края, г. Хабаровск

КГБУЗ "Консультативно-диагностический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края "Вивея", г. Хабаровск

КГБУЗ "Краевой кожно-венерологический диспансер" министерства здравоохранения Хабаровского края г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре

КГБУЗ "Краевая станция переливания крови" министерства здравоохранения Хабаровского края г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре

ООО "Ланта" г. Хабаровск

КГБУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск

КГБУЗ "Территориальный консультативно-диагностический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края, Комсомольск-на-Амуре

КГБУЗ "Туберкулезная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск

КГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск

ООО "ЮНИЛАБ-ХАБАРОВСК" г. Хабаровск

Примечание:

КГБУЗ - краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения;

ООО - общество с ограниченной ответственностью.







