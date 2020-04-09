Haval выпустит доступный рамный внедорожник

Китайская марка Haval успешно закрепляется на российском рынке. В прошлом году заработал завод компании в Тульской области с CKD-производством (со сваркой и окраской кузовов), налажен выпуск F7 и F7x, а также H9, продажи компании в прошлом году в России возросли пятикратно (по сравнению с результатом 2018 года).

Так что к новинкам Haval внимание приковано особенно. А Haval готовит нечто действительно особенное - рамный среднеразмерный внедорожник на смену прекрасно зарекомендовавшему себя в России за полтора десятка лет Haval H5 (учитывая его прежнюю инкарнацию Great Wall Hover).

Китайские тематические медиа опубликовали снимки новинки с еще не запущенных сервисных сайтов. Примечательна машина не только выбранной концепцией - рамный внедорожник, в период растущей гегемонии кроссоверов и пропаганды отказа от избыточного потребления - но и дизайном.

Фото: www.autohome.com.cn

В переходный для автоиндустрии момент все автопроизводителя, стремясь укрепить свой имидж, дружно обратились к своему наследию, возвращая на рынок некогда гремевшие имена, атрибуты, воссоздавая облик легенд прошлого.

Компания Great Wall, начавшая свою историю каких-то три десятка лет назад с производства грузовиков и автобусов, в стороне от всеобщей тенденции не осталась, подойдя к заданию творчески.

Облик нового внедорожника определенно решен в ретро-стиле и отражает самые что ни на есть классические пропорции SUV: практичный универсальный пятидверный кузов, длинный горизонтальный капот и высокий вертикальный фасад с простыми круглыми фарами, предохраняющий лакокрасочное покрытие на пересеченной местности обвес из некрашеного пластика, силовая защита агрегата снизу и легкодоступные буксировочные петли.

Но автомобиль, конечно, будет отвечать запросам современных потребителей: винтажная на вид оптика использует светодиоды, в списке опций будут панорамная крыша и хромированные колесные диски.

Ожидается, что новый Hover H5 будет представлен в течение полугода.