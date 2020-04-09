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Игровой сервис Google Stadia стал бесплатным. Новичкам доступны девять игр

Текст:   Богдан Бобров
09.04.2020,  
11:22
Фото: Google Фото: Google
Фото: Google

Компания Google объявила, что подписка Pro на игровой стриминговый сервис Stadia стала бесплатной на два месяца.

Акция направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции - чтобы самоизолироваться было не так скучно.

После регистрации всем пользователям доступны девять игр, среди которых, например, GRID, Destiny 2: The Collection и Thumper.

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Отмечается, что из-за большой нагрузки на сети разработчики временно понизили разрешение видеопотока с 4k до 1080p.

Stadia Pro стала бесплатной в 14 странах, в России площадка пока официально не запущена, но при желании ее можно опробовать при помощи "туннельных" сервисов.

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