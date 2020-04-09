Игровой сервис Google Stadia стал бесплатным. Новичкам доступны девять игр

Компания Google объявила, что подписка Pro на игровой стриминговый сервис Stadia стала бесплатной на два месяца.

Акция направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции - чтобы самоизолироваться было не так скучно.

После регистрации всем пользователям доступны девять игр, среди которых, например, GRID, Destiny 2: The Collection и Thumper.

Отмечается, что из-за большой нагрузки на сети разработчики временно понизили разрешение видеопотока с 4k до 1080p.

Stadia Pro стала бесплатной в 14 странах, в России площадка пока официально не запущена, но при желании ее можно опробовать при помощи "туннельных" сервисов.