В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области, в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 648-р, указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Установить на период осуществления мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области за счет средств областного бюджета, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающим и обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее соответственно - выплата, работники).

2. Установить, что выплата устанавливается следующим работникам:

1) медицинским работникам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях:

врачам (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам);

среднему медицинскому персоналу;

младшему медицинскому персоналу;

2) медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь в обсерваторах:

врачам;

среднему медицинскому персоналу;

3) работникам, оказывающим и обеспечивающим оказание первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, проводящих лабораторную диагностику 2019-nCoV, патологоанатомические вскрытия и исследования:

врачам;

среднему медицинскому персоналу;

младшему медицинскому персоналу и водителям автомобилей скорой медицинской помощи.

3. Установить, что на выплату начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с законодательством.

4. Установить, что выплата должна обеспечить увеличение заработной платы работников в два раза от начисленной заработной платы за фактически отработанное время.

5. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) обеспечить исполнение настоящего указа.

6. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) определить перечень государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее - медицинские организации).

7. Перечень наименований подразделений медицинской организации, работа в которых дает право на установление выплаты, перечень должностей работников подразделений медицинской организации, при замещении которых устанавливаются выплаты, и срок установления выплат по таким должностям определяется локальным нормативным актом медицинской организации по согласованию с министерством здравоохранения Иркутской области.

8. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 31 марта 2020 года № 72-уг "Об увеличении средней заработной платы медицинским работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Иркутской области на период осуществления мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области".

9. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

10. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 27 марта 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев







