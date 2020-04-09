Как выглядел "Москвич-2141" для Франции

Не секрет, что 80-е и 90-е годы были пиком продаж советской автомобильной техники в Западной Европе, причем помимо хорошо раскрученной за рубежом продукции АвтоВАЗа популярностью пользовались также украинские "Таврии" и продукция АЗЛК.

В частности, с 1990 по 1993 год французский дилер Poch активно реализовывал в своей стране "Москвич-2141" под экспортным названием Aleko 141 и Aleko SL (латинская калька с АЛЕКО - Автозавод Ленинского Комсомола).

"Москвич-2141" выпускался с 1986 по 1998 годы. Между тем во Франции такие хэтчбеки предлагались исключительно в люксовом варианте, дополнительно адаптированном специалистами фирмы Poch с учетом пожеланий местной клиентуры.

Такие автомобили отличались прежде всего доработанными бамперами - ради оптимизации аэродинамики были установлены юбки, с которыми, к слову, несколько уменьшился дорожный просвет. У Aleko 141 были также особые накладки на крыльях и дверях, оригинальная решетка радиатора, спойлер на пятой двери и оригинальные пластиковые колпаки на колесах. Кроме того, в базовое оснащение была включена в том числе и ABS.

Увы, с 1990 по 1993 год во Франции удалось реализовать лишь порядка 400 экземпляров Aleko 141 в комплектации SL. Причем не слишком высокую популярность "Москвича" в стране шампанского и круассанов объясняют в том числе и сходством Aleko 141/Aleko SL c французской моделью Simca 1307, на тот момент уже порядком устаревшей.

Напомним, что семейство Simca-Chrysler 1307 / 1308 / 1309 выпускалось французским производителем Simca, входившим в те годы в американскую корпорацию Chrysler с 1975 по 1980 год. В 1978 Simca отошла в собственность к PSA Peugeot Citroen, а с 1980 года автомобиль, претерпевший рестайлинг, выпускали под маркой Talbot.