Постановление правительства Калининградской области от 7 апреля 2020 года № 185 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии со статьей 18 Закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 "О Правительстве Калининградской области" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157 и от 03 апреля 2020 года № 180) следующие изменения:

1) постановление изложить в следующей редакции:

"О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции

В соответствии с подпунктами "м", "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" и от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", рекомендациями работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", направленными письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 марта 2020 года № 14-4/10/П-2696, подпунктом "и" пункта 1 статьи 10 Закона Калининградской области от 19 декабря 1997 года № 46 "О защите населения и территорий Калининградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 17 марта 2020 года № 872, от 20 марта 2020 года № 1172 и от 26 марта 2020 года № 2895, а также протокола внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Калининградской области от 14 марта 2020 года № 09/04-05 Правительство Калининградской области постановляет:

1. Ввести на территории Калининградской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области.

2. Ввести на территории Калининградской области с 18 марта 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) с запретом проведения на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий по 30 апреля 2020 года.

3. Временно приостановить с 18 марта 2020 года проведение в Калининградской области досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них).

4. Временно приостановить на территории Калининградской области:

1) с 28 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года:

- деятельность ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением доставки заказов дистанционным способом, с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических мер (данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций);

- работу объектов оптовой, оптово-розничной и (или) розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также объектов оптовой, оптово-розничной и (или) розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, перечень которых приведен в приложении № 1 к настоящему постановлению);

- деятельность кинотеатров (кинозалов), театров, парков культуры и отдыха, зоопарков, ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, библиотечных организаций, учреждений спортивной подготовки для детей и взрослых, подростковых и молодежных клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, спортивных клубов, секций, танцевальных, художественных, театральных студий, иных развлекательных и досуговых заведений для детей и взрослых;

- предоставление услуг физическим лицам, предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное присутствие физического лица (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом либо посредством курьерской доставки, реабилитационных услуг, услуг по уходу за престарелыми, иными нуждающимися лицами или иных услуг в сфере социального обслуживания населения, транспортных услуг, гостиничных услуг (в части исключительно услуг проживания), ветеринарных услуг, финансовых услуг, в том числе банковских и страховых, медицинских услуг, жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, услуг по погребению, услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности);

- предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти Калининградской области и государственных учреждений Калининградской области (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях при условии обеспечения предварительной записи граждан (государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде);

2) с 28 марта 2020 года до 01 июня 2020 года:

- бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на территориях муниципальных образований Калининградской области "Балтийский городской округ", "Зеленоградский городской округ", "Пионерский городской округ", "Светлогорский городской округ" и "Янтарный городской округ", а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия (за исключением граждан, находящихся в служебных командировках или служебных поездках);

деятельность объектов массового отдыха, расположенных на территориях муниципальных образований Калининградской области "Балтийский городской округ", "Зеленоградский городской округ", "Пионерский городской округ", "Светлогорский городской округ" и "Янтарный городской округ";

3) с 06 апреля 2020 года до 01 июня 2020 года государственную регистрацию заключения браков в торжественной обстановке.

5. Ввести временный запрет с 28 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года на курение кальянов:

1) в местах, предназначенных только для использования курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов;

2) в помещениях и на территориях предприятий общественного питания;

3) в иных общественных местах.

6. Определить, что к организациям, на которые в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" его действие не распространяется, относятся организации, включенные в перечень согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Организации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, обязаны обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований режима биологической безопасности для работников, в том числе:

1) проведение обязательной дезинфекции контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня;

2) использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;

3) наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

4) обеспечение соблюдение работниками социального дистанцирования не менее 1 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

5) проведение дезинфекции в салонах автотранспортных средств, осуществляющих подвоз работников к месту работы;

6) применение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий;

7) осуществление мероприятий, направленных на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

8) оказание работникам содействия в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

9) перевод граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 3 пункта 7 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставление им ежегодного оплачиваемого отпуска.

7. Обязать:

1) граждан Российской Федерации, проживающих или временно находящихся на территории Калининградской области (далее - граждане):

- воздержаться от посещения мест массового скопления людей;

- ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха;

2) граждан, посещавших территории за пределами Российской Федерации:

незамедлительно сообщать по номеру телефона 112 о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территории за пределами Российской Федерации, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания;

- в случае любого ухудшения состояния здоровья оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления (с представлением информации о своем пребывании на территории за пределами Российской Федерации) для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);

- соблюдать изоляцию на 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) либо при отсутствии такой возможности - в условиях обсерватора;

3) граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 3 к настоящему постановлению, соблюдать с 31 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах (данное ограничение может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций, органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также работникам сферы здравоохранения);

4) неработающих граждан, совместно проживающих в составе семьи с работающими лицами, обеспечить режим самоизоляции с 08 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года по месту проживания;

5) граждан не покидать места проживания (пребывания) с 31 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года, за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Калининградской области (в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

- случаи оказания медицинской помощи;

- деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

- деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

6) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

- случаи оказания медицинской помощи;

- деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

- деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

7) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

- случаи оказания медицинской помощи;

- деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

- деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

8) работодателей, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области:

- воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

- применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий;

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

- перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

- при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области о заболевании работника новой коронавирусной инфекцией обеспечить проведение дезинфекции помещений, в которых находился заболевший работник;

9) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объектах, местах проведения зрелищных, спортивных мероприятий), перевозку авиационным, железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции.

8. Органам местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области:

1) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

2) воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств;

3) в пределах компетенции:

- обеспечить информирование населения о мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения настоящего постановления;

- оказывать содействие гражданам в выполнении настоящего постановления;

4) обеспечить осуществление в подведомственных муниципальных организациях мероприятий по выявлению лиц с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), их изоляции и направлению в медицинские учреждения, проведению ежедневной дезинфекции помещений и размещению информационных материалов по профилактике новой коронавирусной инфекции всеми доступными способами;

5) обеспечить с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования:

работу дежурных групп, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер;

- работу горячей линии по вопросам функционирования дежурных групп;

6) обеспечить в период с 06 апреля по 30 апреля 2020 года работу муниципальных образовательных организаций с использованием дистанционных методов и (или) электронного обучения;

7) обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющим право на бесплатное питание, за период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года (за счет средств субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в соответствии с Законом Калининградской области от 21 сентября 2018 года № 206 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях"), с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.

9. Частным организациям, а также государственным организациям, находящимся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим образовательную деятельность на территории Калининградской области:

1) осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций.

10. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, обеспечить неприменение мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами обязательств по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за март и апрель 2020 года, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание указанной задолженности.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в марте, апреле 2020 года не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

11. Рекомендовать:

1) территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в пределах своей компетенции:

- оказывать содействие гражданам в выполнении настоящего постановления;

оказывать содействие органам исполнительной власти Калининградской области в реализации мер по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции;

2) гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.

12. Органам исполнительной власти Калининградской области:

1) отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по поручению Губернатора Калининградской области, данному после 16 марта 2020 года;

2) организовать взаимодействие с подведомственными им государственными организациями Калининградской области, направленное на соблюдение данными организациями и их работниками настоящего постановления;

3) в пределах компетенции:

обеспечить информирование населения о мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения настоящего постановления;

- оказывать содействие гражданам в выполнении настоящего постановления.

13. Министерству образования Калининградской области, Министерству по культуре и туризму Калининградской области, Министерству спорта Калининградской области обеспечить выполнение находящимися в их ведении государственными учреждениями Калининградской области, осуществляющими образовательную деятельность, мероприятий, направленных:

1) на выявление обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких обучающихся на учебных местах;

2) на обеспечение ежедневной дезинфекции помещений указанных организаций.

14. Министерству образования Калининградской области:

1) организовать работу образовательных организаций Калининградской области с 06 апреля по 30 апреля 2020 года с использованием дистанционных методов и (или) электронного обучения;

2) обеспечить выдачу продуктовых наборов за период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер:

обучающимся в государственных общеобразовательных организациях, имеющим право на бесплатное питание за счет средств областного бюджета, в соответствии с нормативами обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Калининградской области, имеющим право на бесплатное питание за счет средств областного бюджета, в соответствии с нормативами обеспечения питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Калининградской области.

15. Министерству социальной политики Калининградской области обеспечить выдачу продуктовых наборов за период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Калининградской области, имеющим право на бесплатное питание.

16. Заместителю Председателя Правительства Калининградской области И. А. Баринову осуществлять:

1) контроль за исполнением настоящего постановления;

2) мониторинг ситуации, связанной с распространением в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, и ежедневное представление информации Губернатору Калининградской области.

17. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.";

2) Приложение № 1 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) дополнить Приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) Приложение № 2 к указанному постановлению считать Приложением № 3, которое изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 08 апреля 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов





Приложение № 1 к постановлению Правительства Калининградской области от 07 апреля 2020 г. № 185





Приложение № 1 к постановлению Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 г. № 134

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

24. Печатные средства массовой информации

25. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).





Приложение №2 к постановлению Правительства Калининградской области от 07 апреля 2020 г. № 185





Приложение №2 к постановлению Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 г. № 134

Перечень организаций, на которые в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" его действие не распространяется

1. Организации, осуществляющие производство:

1) бумаги и бумажных изделий;

2) резиновых и пластмассовых изделий;

3) строительных материалов, конструкций, готовых металлических изделий, металлов основных;

4) компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования,кабеля;

5) мебели;

6) машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

2. Организации, осуществляющие деятельность в сфере оборонно-промышленного комплекса.

3. Организации, осуществляющие деятельность в сфере:

1) геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения на территории Калининградской области;

2) заготовки древесины (лесозаготовки).

4. Организации, обеспечивающие техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств:

1) в рамках государственных и муниципальных контрактов;

2) в рамках контрактов, заключенных на основании Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

3) для организаций в сфере строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, сельского хозяйства;

4) для организаций, обеспечивающих выполнение работ по строительству и содержанию дорог;

5) для организаций всех форм собственности, оказывающих медицинские услуги.

5. Организации, обеспечивающие деятельность организаций, оказывающих транспортные услуги, в том числе в части продажи проездных билетов.

6. Организации, выполняющие работы:

1) по строительству многоквартирных жилых домов;

2) по строительству (капитальному ремонту, реконструкции) объектов в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов.

7. Организации, выполняющие проектно-изыскательские работы, а также экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий для организаций, указанных в пункте 6 настоящего перечня.

8. Ресурсоснабжающие организации, выполняющие работы в рамках договоров технологического присоединения для организаций, указанных в пункте 6 настоящего перечня.

9. Службы заказчиков, технических заказчиков, организации, осуществляющие авторский надзор и строительный контроль за ходом реализации объектов капитального строительства в Калининградской области.

10. Организации-поставщики строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования, используемых организациями, относящимися к категориям, указанным в пункте 6 настоящего перечня, организации, обеспечивающие поставку горюче-смазочных материалов, автозапчастей к автотранспортным средствам.

11. Специализированные некоммерческие организации, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

12. Организации, обеспечивающие выполнение строительных или ремонтно-восстановительных работ по поддержанию энергосистемы Калининградской области в рабочем режиме.





Приложение №3 к постановлению Правительства Калининградской области от 07 апреля 2020 г. № 185





Приложение №3 к постановлению Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 г. № 134

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции с 31 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа:2

1) злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







