Кинотеатры и стоматологи получат доступ к мерам экстренной поддержки

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил включить деятельность в области демонстрации кинофильмов и стоматологию в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

Таким образом, компании из этих секторов смогут претендовать на первоочередную антикризисную поддержку, в частности, на кредитные каникулы на срок до полугода и "короткие" кредиты на выплату зарплат по нулевой ставке.

В связи с карантинными ограничениями кинотеатры закрыты, деятельность стоматологических клиник также приостановлена, за исключением срочной стоматологической помощи.

Всего на государственную поддержку смогут рассчитывать более 13,5 тыс. стоматологий, которые относятся к МСП и где работают в общей сложности 180 тыс. человек.

Свои предложения Минэкономразвития направило в правительство.

Сейчас в перечень отраслей, которым доступны меры экстренной помощи, входят транспорт, культура, организация досуга и развлечений, физкультура и спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, образование, организация конференций и выставок, предоставление бытовых услуг населению.