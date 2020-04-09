Во время ограничений из-за пандемии коронавируса сервисы краткосрочной аренды автомобилей продолжают работать. Но теперь каршеринг чаще используют для поездки в магазин, аптеку или поликлинику, рассказали "РГ" представители компаний.

"Возросло количество коротких поездок в пределах одного района - пользователи выезжают за продуктами и предметами первой необходимости", - отметила сооснователь сервиса BelkaCar Екатерина Макарова.

Кто-то из жителей городов, кому необходимо ездить на работу, стал прибегать к каршерингу вместо общественного транспорта.

Использовать каршеринг можно и для выезда из города на дачу. В таких случаях оказывается проще арендовать автомобиль на несколько дней. В компании "Делимобиль", например, отменили плату за перепробег. А в "Яндекс.Драйв" ввели тариф "Дни" для аренды автомобиля сразу на несколько дней и запустили функцию передачи руля.