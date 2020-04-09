Постановление правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) установить дополнительные меры социальной поддержки в виде:

1.1. Единовременной денежной выплаты в размере 4700 рублей родителям (законным представителям) детей-инвалидов, проживающих на территории Ленинградской области, - получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания (стационарное отделение с временным проживанием).

1.2. Единовременной денежной выплаты в размере 3700 рублей родителям (законным представителям) детей-инвалидов, проживающих на территории Ленинградской области, - получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания (отделение дневного пребывания).

1.3. Единовременной денежной выплаты в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка из многодетной семьи и многодетной приемной семьи, проживающей на территории Ленинградской области, имеющей среднедушевой денежный доход, не превышающий 70 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (12760 рублей).

1.4. Единовременной денежной выплаты в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка из семей, проживающих на территории Ленинградской области, имеющих среднедушевой денежный доход, не превышающий 40 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (12760 рублей).

1.5. Единовременной денежной выплаты в размере 5000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка из семей, в которых родители (один из родителей) являются безработными и получают региональную доплату, предусмотренную пунктом 1.22 постановления Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239".

1.6. Единовременной денежной выплаты в размере 7000 рублей лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на территории Ленинградской области, на которого распространяются ограничения, установленные нормативными правовыми актами, изданными в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в размере 5000 рублей на каждого несовершеннолетнего члена его семьи.

1.7. Единовременной денежной выплаты в размере 7000 рублей гражданину, проживающему на территории Ленинградской области, работающему, но не получающему заработную плату в период введения режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в размере 5000 рублей на каждого несовершеннолетнего члена его семьи.

Указанная выплата предоставляется на основании заявления гражданина с приложением справки работодателя о невыплате заработной платы, направленных в филиал Ленинградского областного государственного казенного учреждения "Центр социальной защиты населения" (далее - ЛОЕКУ "ЦСЗН") по месту проживания посредством почтового отправления.

1.8. Единовременной денежной выплаты в размере 2000 рублей гражданам из числа получателей мер социальной поддержки, страдающим хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, приведенный в приложении 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239", и получающим федеральную социальную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", соблюдающим режим самоизоляции в период режима повышенной готовности.

2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется ЛОГКУ "ЦСЗН".

3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется ЛОГКУ "ЦСЗН" лицам, получающим меры социальной поддержки по состоянию на 30 марта 2020 года, и носит беззаявительный характер.

4. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки, указанной в подпункте 1.5 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется ЛОГКУ "ЦСЗН" на основании сведений, представленных комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области.

5. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки, указанной в подпункте 1.6 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется ЛОГКУ "ЦСЗН" на основании заявления гражданина по форме согласно приложению к настоящему постановлению, направленного почтовым отправлением, и сведений комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, подтверждающих приостановление деятельности индивидуального предпринимателя в связи с ограничениями, установленными нормативными правовыми актами, изданными в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области ежемесячно представляет в ЛОГКУ "ЦСЗН" список индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена в связи с ограничениями, установленными нормативными правовыми актами, изданными в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Решение о назначении (об отказе в назначении) дополнительной меры социальной поддержки, указанной в подпункте 1.6 пункта 1 настоящего постановления, принимается ЛОГКУ "ЦСЗН" в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.

ЛОГКУ "ЦСЗН" в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о назначении (об отказе в назначении) меры социальной поддержки, указанной в подпункте 1.6 пункта 1 настоящего постановления, уведомляет гражданина о принятом решении путем направления в его адрес соответствующего решения.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении меры социальной поддержки, указанной в подпункте 1.6 пункта 1 настоящего постановления, являются:

отсутствие у гражданина права на ее получение;

выявление в заявлении гражданина недостоверной информации, подчисток, приписок, зачеркнутых слов.

ЛОГКУ "ЦСЗН" в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о назначении меры социальной поддержки, указанной в подпункте 1.6 пункта 1 настоящего постановления, осуществляет перечисление денежных средств на текущие счета граждан, указанные в заявлении.

6. При наличии у гражданина права на получение меры социальной поддержки по нескольким основаниям мера социальной поддержки предоставляется ЛОГКУ "ЦСЗН" по одному наиболее выгодному для гражданина основанию, за исключением меры, указанной в подпункте 1.7 пункта 1 настоящего постановления.

7. Комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области организовать с участием органов местного самоуправления Ленинградской области поступление сведений, подтверждающих приостановление деятельности индивидуального предпринимателя в связи с ограничениями, установленными нормативными правовыми актами, изданными в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







