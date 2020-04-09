Лукашенко рассказали о вкладе МЧС в борьбу с пожарами и коронавирусом

Вопросы, связанные с пожароопасной обстановкой в Беларуси из-за сухой погоды, были в повестке дня встречи 9 апреля Александра Лукашенко с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко, передает пресс-служба главы государства.

Предваряя разговор, президент посетовал на то, что исполнительная власть порой, занимаясь конкретной задачей, "забывает, что есть и другие проблемы". В этой связи он отметил, что внимание сейчас сконцентрировано исключительно на вирусе. "Даже не сравнивая, что было в прошлом году, что в этом. А я постоянно подчеркиваю, что для нас важнейший элемент - экономика. Она будет всегда. Потому что это жизнь людей", - констатировал белорусский руководитель.

Затронул Лукашенко на встрече и проблему лесных пожаров, обратив внимание, что на территории республики стоит очень сухая погода. "Ночью небольшой мороз, утром солнце и ветер иссушают почву. Уже и биологи, и другие эксперты предупреждают, что вредно для состава почвы сжигать траву. Но тем не менее люди жгут. И это не два-три пожара, а уже десятки. А это деньги, затраты", - констатировал он и поинтересовался, как обстоят дела в плане пожароопасности в стране.

Поинтересовался президент и статистикой гибели на пожарах. "К сожалению в разы больше гибнет людей на пожарах, чем от коронавируса", - сравнил статистику Лукашенко.

Естественно, подчеркнул он, "с болезнями надо бороться, и с вирусными тоже". Напомнив, что чрезвычайное положение в стране не вводилось, президент, тем не менее, поинтересовался у министра его мнением относительно целесообразности привлечение ведомства к заботам медицинских учреждений.

МЧС готово предоставить весь перечень своих возможностей для борьбы с пандемией коронавируса, подтвердил министр после доклада главе государства, добавив, что есть возможность использовать и санитарную авиацию, где оборудованы модули для перевозки пациентов. "Мы давно работаем с Министерством здравоохранения. Практически ежедневно совершаем рейсы по перевозке донорских органов. Система отлажена", - заверил Ващенко.

Кстати, в РБ уже проведено более 49 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава, уточнив, что "за сутки в стране проводится около трех тысяч тестов с участием 14 лабораторий".

На стационарном лечении к 9 апреля находится 1331 человек. У большей части пациентов, по данным врачей, заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. После прохождения лечения выздоровели 139 человек.

За весь период проведения тест-исследований на COVID-19 в Беларуси зафиксировано 16 смертей. "В основном, это пациенты, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией", - констатирует БЕЛТА.