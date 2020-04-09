Минск прокомментировал решение ЕС о помощи для борьбы с коронавирусом

В целях минимизации прогнозируемых негативных экономических последствий глобальной пандемии коронавируса официальный Минск обратился к Брюсселю с просьбой о дополнительных средствах для финансирования наиболее срочных закупок для медицинских учреждений. Это подтвердил 9 апреля пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя решение ЕС о выделении Беларуси 60 млн евро.

Дипломат пояснил, что у РБ "уже на протяжении ряда лет отработана схема сотрудничества с ЕС в сфере технической помощи". Только по линии одного из инструментов - страновой программы ЕС для РБ - республика получает ежегодно около 30 млн евро. Правда, признался Глаз, "это на порядок меньше, чем большинство других стран - соседей ЕС".

Напомнив, что республика входит и в структуру государств "Восточного партнерства", которым ЕС уже анонсировал финансовую поддержку в связи с коронавирусом, представитель МИД назвал абсолютно логичным, что "в текущей ситуации страна обратилась с просьбой о дополнительных средствах".

Спад деловой активности во всем мире и в той же Европе, по словам Глаза, отразится на белорусских предприятиях. Поэтому для руководства очень важно использовать все возможности, чтобы максимально подстраховаться. "Эта работа ведется на уровне правительства, других профильных государственных органов, притом по разным направлениям", - уточнил он.

По его словам, Беларусь обсуждает с ЕС различные формы и объемы такого содействия. "Наши партнеры демонстрируют в этом вопросе высокую открытость, что мы весьма ценим. Однако о подробностях говорить пока преждевременно", - констатировал дипломат.