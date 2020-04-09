Минздрав перечислил основные симптомы COVID-19

Минздрав России выпустил пятую версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В документе ведомство перечислило основные симптомы COVID-19.

Согласно рекомендациям, для коронавирусной инфекции характерно наличие таких клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции, как повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.

Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в документе расширен c шести до девяти перечень возможных препаратов для лечения COVID-19 у взрослых пациентов.