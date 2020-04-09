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09.04.2020 12:58
Рубрика: Общество

Минздрав расширил перечень препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Министерство здравоохранения России опубликовало сегодня пятый, обновленный, вариант временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В документе расширен c шести до девяти перечень возможных препаратов для лечения COVID-19 у взрослых пациентов.

В перечень рекомендованных лекарств вошли: гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, тоцилизумаб, надропарин кальция, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По-прежнему, препаратов с доказанной эффективностью для лечения нового коронавируса и вызываемого им COVID-19 нет - поэтому рекомендации основываются на имеющемся опыте лечения больных атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом SARS, а также ближневосточным респираторным синдромом MERS. Учтен также опыт лечения больных COVID-19 в Китае, Италии, других странах.

В министерстве предупреждают: все применяемые на сегодняшний день и вошедшие в рекомендации препараты имеют большое количество противопоказаний и возможных побочных негативных последствий. Поэтому самолечение недопустимо.

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