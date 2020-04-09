Минздрав расширил перечень препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19

В перечень рекомендованных лекарств вошли: гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, тоцилизумаб, надропарин кальция, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

По-прежнему, препаратов с доказанной эффективностью для лечения нового коронавируса и вызываемого им COVID-19 нет - поэтому рекомендации основываются на имеющемся опыте лечения больных атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом SARS, а также ближневосточным респираторным синдромом MERS. Учтен также опыт лечения больных COVID-19 в Китае, Италии, других странах.

В министерстве предупреждают: все применяемые на сегодняшний день и вошедшие в рекомендации препараты имеют большое количество противопоказаний и возможных побочных негативных последствий. Поэтому самолечение недопустимо.