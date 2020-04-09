Мишустин рассказал о последствиях пандемии коронавируса для бюджета

- Мы серьезно недополучим доходы - нефтегазовые, не нефтегазовые - в этом году из-за коронавируса, - предупредил он. - Это будет очень серьезный удар по бюджету.

Он добавил, что кабмин отслеживает ситуацию в ежедневном режиме.

- Реагируем немедленно, разрабатываем дополнительные решения по поддержке экономики, - подчеркнул премьер-министр.

Мишустин напомнил депутатам о мерах по поддержке бизнеса, не исключив, что их список придется актуализировать. По его словам, правительство уже собирает предложения о новых мерах, в том числе от партий.

- Нам нужно все объективно спланировать, чтобы и решить задачу обеспечения всех бюджетов - региональных, местных и федерального, - и помочь бизнесу, - заявил глава кабмина.