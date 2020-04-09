Указ мэра Москвы от 9 апреля 2020 года № 41-УМ "О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменение в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 2020 г. № 20-УМ, от 16 марта 2020 г. № 21-УМ, от 19 марта 2020 г. № 25-УМ, от 23 марта 2020 г. № 26-УМ, от 25 марта 2020 г. № 28-УМ, от 26 марта 2020 г. № 31-УМ, от 27 марта 2020 г. № 33-УМ, от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, от 31 марта 2020 г. № 35-УМ, от 2 апреля 2020 г. № 36-УМ, от 4 апреля 2020 г. № 39-УМ), дополнив указ пунктом 3.6 в следующей редакции:

"3.6. Посещение гражданами городских кладбищ согласно перечню, утвержденному приложением 3 к постановлению Правительства Москвы от 8 апреля 2008 г. № 260-ПП "О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве", за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении).".

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







