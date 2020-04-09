Сергей Собянин: Просто посещать кладбища пока будет нельзя

Московские кладбища до окончания режима повышенной готовности из-за коронавируса будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин:

"На Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу многие москвичи стараются побывать на кладбищах - навестить могилы родных и близких, прибраться после зимы.

В обычные годы за эти четыре дня на кладбища приезжает около миллиона человек. Город выделяет сотни дополнительных автобусов, чтобы помочь москвичам добраться до дорогих им погостов.

К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно. Число заболевших коронавирусом перевалило за 6 тысяч человек. В больницах умерло более тридцати человек. Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ.

Я сам в прошлом году похоронил маму и тоже планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу. И у большинства москвичей на кладбищах лежит кто-то из самых родных и близких.

Поэтому прошу вас, дорогие мои, правильно понять мое решение. Сегодня я подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших.

Просто посещать кладбища пока будет нельзя. А о чистоте и порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ "Ритуал". Печальное, но необходимое в нынешних условиях решение".

Сергей Собянин

Источник: блог на сайте sobyanin.ru.