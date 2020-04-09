Мурашко: У нового препарата для лечения коронавируса есть побочные эффекты

Минздрав обновил временные клинические рекомендации по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В рекомендациях перечислено девять лекарственных препаратов, которые можно использовать для лечения таких больных.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил, что препараты эти "сложные", они имеют массу побочных эффектов, и потому применяться могут только по назначению и под контролем врача.

"Сегодня у больных COVID-19 мы используем, в частности, препарат для лечения малярии, артритов и ряда других заболеваний, - отметил министр. - Он активно используется в клинической практике. Но при этом у него есть масса побочных эффектов. Поэтому применять его самостоятельно, без назначения врача, ни в коем случае нельзя. Были примеры трагичных исходов в других странах, когда больные начинали применять это лекарство самостоятельно".

Министр также отметил, что у больных с COVID-19 используются препараты для лечения ВИЧ-инфекции.

"Медики всего мира в поисках лекарства от новой инфекции. Все вновь получаемые данные сейчас быстро становятся общим достоянием", - сказал Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 1".